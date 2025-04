Sofía Monroy muestra su versatilidad en ‘Morena’, un viaje emocional y experimental

La cantante Sofía Monroy (ESPECIAL)

Sofía Monroy es una artista sueco-mexicana con mucha versatilidad en su música, llevando a su público a experimentar diversas emociones con sus sonoridades. El pasado 28 de marzo, la cantante estrenó su primer álbum Morena y por si fuera poco, también fue la encargada de abrir los dos conciertos de Zayn Malik en la Ciudad de México.

Crónica Escenario platicó con Sofía sobre los detalles de su nuevo proyecto y sus participaciones en los shows de Zayn: “Tengo muchas emociones, pero no procesadas. Todo fue un sueño y sentí muchísimo amor y la manera en la que me recibió el público fue tan bonita, estoy en las nubes”.

Sofía compartió que fue aún más especial porque su primer concierto fue el de One Direction (banda de donde proviene Zayn) en Estocolmo hace más de diez años. “Si yo pudiera decirle a mi yo pequeña que estaría abriendo este concierto no me lo creería, es una locura total”, expresó muy entusiasmada Monroy.

Todas las canciones que interpretó en este show son de su nuevo álbum que lleva por nombre Morena, los cuatro sencillo que ya estaban en plataformas digitales y algunos otros que aún no se estrenaban.

El nombre del disco proviene de la canción con el mismo nombre, la cual nació cuando Sofía componía en Suecia y es una mujer con pelo larguísimo, nadie sabe su nombre y solo sienten su energía.

“Escribí esa canción, vine a México y empecé a componer acá, todo esto sobre la vida, la muerte y la búsqueda, este es el álbum de morena que me ayudó a escribir todo esto y ahorita lo siento muy fuerte, la siento a ella, la puedes interpretar como cualquier cosa”, dijo Monroy.

“Este álbum está en el borde de extremos: El amor, el dolor y la muerte, la vida. Todo va en conjunto y de ahí viene mi inspiración, sin luz no hay oscuridad, no hay amor sin desamor y eso es lo bonito de la vida, que hay esos contrastes y hay muchas cosas interesantes entre estos extremos”, explicó Sofía.

Desde que llegó a México la artista empezó a componer mucho y durante este proceso pudo encontrar su sonido, de letra, de quién es y de que quiere hacer. El disco es una mezcla de inglés y español, conjuntando culturas y haciendo algo único.

Algunas de las canciones son muy experimentales, “estuvimos en el estudio muchas horas pensando qué hacíamos y cómo lo hacíamos con las canciones, fue muy divertido buscar entre géneros”.

Sofía aseguró que busca transmitir honestidad a sus oyentes, de principio a fin: “Hay que ser honesto contigo mismo, pero contar con la gente alrededor y quiero que se diviertan, que escuchen la música y que sientan cosas, cualquier emoción. Tal vez para mí una canción signifique algo, pero para mí otra cosa y eso es lo bonito con el arte y la música; cada quien tiene su historia”.

Sofía invita a la audiencia a dejarse fluir y sentir la música, pues tiene varios géneros para todos los gustos, pero de la misma forma, recomendó escuchar Morena de principio a fin. En los próximos meses tendrá su primer show en Ciudad de México y ya se encuentra componiendo para su segundo disco, estará fluyendo y disfrutando el momento.