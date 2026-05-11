Junior H: ¿Qué se sabe de su carpeta de investigación abierta en Jalisco?

Junior H El cantante fue pionero en el género de los “corridos tumbados”, por lo que la Fiscalía General de Jalisco emprendió una investigación del artista por presunta apología del delito que podría costarle hasta seis meses de prisión.

Este lunes 11 de mayo, el cantante y compositor mexicano, Junior H, se presentó en la conferencia matutina de Palacio Nacional para reivindicar el mensaje de su música, declarando que no sólo es una forma de expresión, sino también “una gran responsabilidad” cuando millones de personas escuchan.

Según explicó el intérprete, creció escuchando cierto tipo de música y expresando su realidad a través de ella, no obstante, ahora entiende que sus palabras pueden influir en los sentimientos, sueños y futuro de las nuevas generaciones, por lo que decidió “evolucionar” como artista ahora que ha consolidado su carrera y posee una audiencia global.

No obstante, Junior H se encuentra bajo investigación por presunta apología del delito tras presentarse en el palenque de las Fiestas de Octubre con el tema musical titulado “El Azul”, proceso iniciado el año pasado.

Caso Junior H: Fiscalía General de Jalisco emprende investigación contra el cantante de corridos tumbados

El cantante de música regional mexicana, popular por haber sido pionero en el género de “corridos tumbados”, fue citado por un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social el 11 de noviembre de 2025, por presunta apología del delito.

La carpeta de investigación señala que el compositor interpretó el tema musical “El Azul” la noche del pasado 28 de octubre durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre, cuya letra hace alusión a Juan José Esparragoza Moreno, narcotrafricante mexicano que participó como uno de los líderes en el Cártel de Sinaloa.

En el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, la Fiscalía General del estado estipula en su Artículo 142 lo siguiente:

“Se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare”, lo que ha causado el debate público respecto a la censura de los narcocorridos y la responsabilidad de los artistas que interpretan el género.

Sanciones a Junior H en Jalisco por presunta apología del delito

Además de enfrentarse a una condena de medio año en prisión por el tema musical que hace referencia explícita al líder criminal “El Azul”, Junior H fue multado por la cantidad 33 mil pesos y, de acuerdo al comunicado emitido por las autoridades municipales y estatales, el artista no puede realizar ningún concierto en foro alguno de Jalisco.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, señaló al cantautor mexicano por “desatender la prohibición de interpretar corridos” con temas que alaben, o aludan a actos, personajes o situaciones delictivas en eventos públicos, mientras que el gobernador Pablo Lemus declaró: “No se puede volver a presentar. Aquí en Jalisco acuérdense que el que la hace, la paga”.

Por su parte, Junior H compartió un comunicado donde ofreció disculpas a las autoridades por interpretar temas relacionados con narcotraficantes mexicanos, argumentando que fue causa de “la emoción y el impulso en el escenario”.

La institución aclaró en su momento que continuará integrando la carpeta de investigación para que una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.