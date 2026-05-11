Rápidos y Furiosos continuará con cuatro nuevas series: Din Diesel revela el futuro de la saga

Rápidos y Furiosos Vin Diesel, protagoista de la saga, confirmó que habrá más contenidos tras la última película.

La popular saga de películas de Fast & Furious (Rápidos y Furiosos) está próxima a llegar a su final cuando se estrene su cinta número 12 y que pondría fin a la historia de Dominic Toretto y compañía. Sin embargo, esta conclusión podría ser el inicio de algo nuevo, un universo expandido con series de televisión para mantenerse en el mundo de carreras clandestinas, persecuciones policiales y posiblemente, más autos en el espacio. Esto fue lo que reveló Vin Diesel al respecto.

¿Cuántas series nuevas habrá de Rápidos y Furiosos?

El protagonista de la saga, Vin Diesel, quien ha interpretado a Dominic Toretto en las 10 de las 11 primeras entregas, habló este lunes 11 de mayo en entrevista con Jimmy Fallon y señaló que hay cuatro series en desarrollo para expandir las historias de los personajes de estas entregas cinematográficas y “honrar” el legado de esta saga que comenzó en el 2001 y que ha crecido más allá de las expectativas iniciales.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. “Querían que expandiéramos los personajes clásicos, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión. Se convirtió en el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en el mundo de la televisión”

De momento, la trama y los personajes protagonistas de estas nuevas historias se mantienen como una incógnita.

¿Cuándo se estrena la última película de Rápidos y Furiosos?

La cinta “Fast & Furious: Fast Forever” está programada para estrenarse en el mes de marzo de 2028 y ser la última de la franquicia que ha contado con la participación de estrellas como Dwayne Johnson, Idris Elba, Jason Stahan, Elsa Pataky, John Cena, Jason Momoa, Kurt Russell, Charlize Theron, Don Omar, entre otros y que ha recaudado más de 7 mil mollones de dólares en taquilla a nivel internacional.