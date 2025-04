Entrevista con Carlos Marcelo y Andrés Corkidi: El renacer de “Corazón Partío” en el afro house

Carlos Marcelo Cuevas, Gueriel Mendes-Flores, Andres Corkidi (CORKIDI), Edgar Garcia (Tazmont). Crédito: Especial

En el marco del lanzamiento de su nuevo remix de “Corazón Partío” de Alejandro Sanz, conversamos con los productores Carlos Marcelo Cuevas Letayf, Co-Founder de Auranova Studios, y Andrés Corkidi, más conocido como CORKIDI, sobre el proceso creativo, los desafíos y la visión detrás del segundo aire de esta renovada versión del clásico tema.

¿Cómo surgió la idea de hacer un remix de esta emblemática canción de Alejandro Sanz?

Corkidi: Todo nació de manera muy genuina. Comencé a pensar en la importancia de los remixes en la historia de la música latina. Fue así que comenzamos a trabajar en el remix.

Carlos Marcelo se encargó también de la mezcla y el mastering.

Además, siempre ha habido muchos remixes en la música, pero ninguno que realmente marcara un antes y un después. Quise crear algo especial para los latinos, dentro del género que toco, el Afro House y “Corazón Partío” me pareció la elección perfecta. Es una canción que todos conocemos y que nos ha tocado el corazón en algún momento.

¿Cuál fue su primer acercamiento con la música de Alejandro Sanz?

Carlos Marcelo: Recuerdo que de niño mi papá me dio un iPod de esos antiguos, los grandotes blancos. Ahí tenía de todo, desde Eminem hasta Shakira, y por supuesto Alejandro Sanz presente. “Corazón Partío” era una canción que ponía y me dejaba maravillado. Alejandro ha sido una gran influencia en la música latina y aunque me especializo en géneros diversos, su trabajo ha sido una guía para explorar nuevas posibilidades.

Gueriel Mendes-Flores y Carlos Marcelo Cuevas Letayf, Co-Founder de Auranova Studios. Crédito: Especial

¿Cuál era su visión para este remix antes de comenzar a trabajar en él?

Carlos Marcelo: Desde el principio quisimos hacer un remix oficial con un artista de renombre. Alejandro era nuestra primera opción porque este es nuestro primer remix de un artista tan icónico. Queríamos que fuera una canción que trascendiera edades y culturas, no solo un tema para el antro. Queríamos que tanto un joven de 20 años como una persona de 70 pudieran disfrutarlo por igual.

Transformar una balada icónica en una versión electrónica debe haber presentado desafíos. ¿Cuáles fueron los más grandes?

Corkidi: Más que un desafío, fue una gran responsabilidad. Afortunadamente, Sony y el equipo de Alejandro facilitaron mucho el proceso. Algo importante fue encontrar el balance entre respetar la esencia de la canción y darle un aire fresco sin perder su emotividad.

Carlos Marcelo: Además, logramos algo muy especial: Alejandro Sanz volvió a grabar las voces específicamente para este remix. Eso lo convierte en una nueva versión de “Corazón Partío”, más que en un simple remix.

¿Recibieron algún tipo de feedback por parte de Alejandro Sanz o su equipo?

Corkidi: Sí, pero más allá de Alejandro, la reacción de su hija Manuela fue clave. Ella reposteó un video que subimos con el remix y eso nos dio la certeza de que teníamos algo especial en manos. Fue un momento determinante para decidir lanzar el proyecto.

Si tuvieran que describir este remix en una palabra, ¿Cuál sería?

Corkidi: Atemporal.

Carlos Marcelo: Nuevo aire.

¿Tienen planes de lanzar más remixes de clásicos latinos?

Carlos Marcelo: Definitivamente. Este proyecto es único porque “Corazón Partío” es una canción emblemática, pero nos interesa seguir haciendo versiones de temas icónicos que puedan conectar con nuevas generaciones.

El remix se lanza este viernes 4 de abril en España, y el 3 de abril en México y Estados Unidos.

¿Cuáles son sus siguientes proyectos?

Corkidi: Hemos trabajado juntos por más de cuatro años y nuestra meta es consolidar la música electrónica como una parte fundamental de la vida nocturna. Queremos recuperar la esencia de la verdadera fiesta, donde las personas de distintas nacionalidades, edades y estilos se mezclan a través de la música.

Carlos Marcelo: Además, como productor, veo cómo la tecnología y la inteligencia artificial están cambiando la industria. Pero creo que, entre más avanzamos en lo digital, más valoramos los sonidos orgánicos y los instrumentos reales. Por eso el Afro House está creciendo tanto. Creo que este movimiento va a continuar y vamos a ver un regreso a los sonidos más naturales en la música en general.

También queremos resaltar y reconocer el trabajo de nuestro equipo legal y firma NTSS LAW PLLC, que nos guiaron en esta negociación.

Para cerrar, ¿Algo más que quieran agregar?

Corkidi: Queremos inspirar a otros a hacer música con el corazón, no solo por el éxito o la fama. Si logramos que las personas sientan algo especial al escuchar nuestras canciones, nuestra misión estará cumplida.

El remix de “Corazón Partío” por Alejandro Sanz, Karlo, CORKIDI promete traer de vuelta un himno del amor con una nueva energía. Carlos Marcelo y Andrés Corkidi han apostado por un sonido que respeta el legado de la canción original mientras la reintroducen a una nueva generación. Sin duda, este es solo el comienzo de un camino lleno de éxitos para ambos.