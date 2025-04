Jorge Blanco, actor de doblaje: “Es importante hacer que la gente se identifique con el personaje por la manera de hablar”

El actor de doblaje Jorge Blanco (ESPECIAL IG )

Oriundo de Guadalajara, Jalisco, Jorge Blanco ha sabido aprovechar su pasión por la música y actuación desde que tenía 11 años. Pero fue gracias a sus participaciones en proyectos de Disney como High School Musical: El desafío y Violetta, así como sus participaciones en teatro con las obras Hairspray y, más recientemente, Vaselina Timbiriche, que encontró el camino para dar vida a Jonathan en el doblaje de la cinta Blancanieves.

Crónica Escenario charló con él sobre este importante papel y su labor en este mundo de doblaje: “Fue muy bonito porque, aunque hubiera trabajado hace años con Disney, el doblaje es otro desafío”, declaró.

“Es un lugar donde te tienes que dar a conocer con el tiempo, con los directores, con las productoras. Mis primeros papeles en doblaje fueron chiquitos, en 2010 u 2011. Entonces llevo ya un rato intentando entrar a ese mundo. Pero, por fin, cuando se me dio la oportunidad de hacer la prueba y quedar, fue una muy bonita sorpresa pensar que ha llevado su tiempo, pero ha valido la pena el trabajo”, añadió.

UN PRÍNCIPE ENCANTADOR DIFERENTE

Jonathan es quien suple el papel del príncipe en la versión original del cuento, algo que le pareció llamativo a Blanco:

“Conocer este nuevo personaje me gusta porque no es el mismo papel que tal vez no tuvo tanta importancia en la película animada clásica. Pero hoy lo conocemos mejor, tiene más canciones, tiene una narrativa muy bonita, entonces estoy muy contento de formar parte de este proyecto”, comentó.

Además, Jorge tiene la oportunidad de cantar uno de los temas nuevos de esta versión live action.

“Me gusta que justo agregaron algunas canciones de la original y nos dieron esa nostalgia, pero están muy bonitas las nuevas. Justo una de las más difíciles de interpretar me parece que fue Problemas Principescos porque tiene una complejidad de tiempo y de notas muy cortitas, muy rápidas, lo cual estuvo muy interesante y muy divertido hacer”, explicó.

Comparado a los príncipes encantadores de las cintas clásicas, Jonathan resulta ser algo diferente. “Es un personaje que cualquier otro hombre o niño puede decir, ‘ah, yo podría ser él’. Justamente me identifico también un poquito, a veces, con ese humor irónico, que me encanta, de Jonathan”, señaló el jalisciense.

“Además, me gusta que hagan ese guiño entre él y Blancanieves especialmente de los problemas principescos. Es divertido que juegan con eso, dando a entender que la realidad no es así sino que los dos lados tienen su fuerza, se complementan y se pueden salvar uno al otro entonces fue divertido jugar con ese guiño”, complementó.

UNA HISTORIA QUE EN SU MOMENTO FUE PARTEAGUAS





Para Jorge, formar parte de este filme resulta ser algo muy significativo en su carrera. “Es muy loco pensar que la original fue un antes y un después en la animación, no solo de Disney, sino del mundo”, dijo.

“Es espectacular ver lo que se puede lograr hoy en día con la tecnología y cómo esa historia se puede hacer hoy en live action es muy loco. Poder ver esos efectos en pantalla y también, para mí, haberla visto de tan chiquito con las escenas del bosque que daban miedo o la bruja, pues resulta muy padre poder ver cómo llevan hoy esto a ese nivel”, siguió.

“Antes, me era inimaginable haber pensado formar parte de ese proyecto. Yo ni había nacido cuando salió la cinta animada. Es muy loco poder usar las cosas de la vida, y no creo que hubiera quién se iba a imaginar que Disney, muchos años después, iba a hacer live actions de sus clásicos animados o que yo iba a formar parte de Blancanieves. Es loquísimo”, añadió.

Metido en el mundo del doblaje con un personaje tan relevante provoca en el joven jalisciense una reflexión: si fuera en lugar de Jonathan alguno de los siete enanos, ¿quién sería?

“Gruñón es muy divertido, tiene mucha profundidad ese personaje porque también, no solamente es Gruñón sino que vemos otros tintes donde ves por qué lo es. Está muy bonita la interacción que tiene con Blancanieves porque lo saca de su eje. Él que está acostumbrado a que, con sus amigos de hace doscientos y tantos años, siempre ha sido la misma interacción pues llega alguien a romper con ese juego”, mencionó.

RECONOCIMIENTO AL DOBLAJE MÁS ALLÁ DE LA PELÍCULA





A pesar de las críticas que existen alrededor del resultado final de este live action, cabe destacar que el doblaje al español es muy bueno. Blanco reconoce que es gracias a un gran cast de voces alrededor de él.

“Me encanta formar parte de un elenco tan talentoso. Muchos de ellos han sido mis maestros desde hace muchos años. Es muy bonito pensar cómo se juntan las generaciones de antes con las nuevas y formar parte del elenco hoy en día”, comentó.

“También cuando me enteré que Mariana Dávila iba a ser Blancanieves, que ella fue Anastasia en teatro y fue donde conocí primero su talento, me pareció fabuloso. Ella es espectacular y lo hace increíble como esta princesa de Disney”, comentó.

“Todo eso es otra razón muy grande para que el público vaya a verla. Hay mucho talento mexicano increíble así que los invito a que la vean de las dos maneras, en inglés y en español, porque en las dos se disfruta mucho la película”, agregó.

Si bien existe siempre la polémica entre ver una cinta entre su idioma original y el doblaje, no cabe duda de que son las voces que escuchamos en nuestro idioma las que recordamos toda la vida.

MARCADO POR LAS VOCES DE DISNEY





Sobre ello, Jorge mencionó: “A mí de chiquito me marcaron muchas voces, con todos estos doblajes en los clásicos de Disney y que escuchar hoy en día esa voz y reconocerlos es hermoso. Es muy loco pensar que, tengo la oportunidad de ser eso para algún niño o una niña con Jonathan”, expresó.

“Además, también puedes darle representación cultural a la gente latina, las expresiones no son las mismas que usan en inglés a las del español, entonces poder hacer que la gente se identifique más con el personaje por la manera de hablar, de expresarse y la intención que a veces es distinta, eso está bien padre”, sumó el actor y cantante.

Después de este live action, Blanco piensa en grande y reconoce que le encantaría interpretar a un par de personajes de otro clásico moderno de Disney.

“Me encantaría que hicieran Hércules, porque es de mis soundtracks favoritos de la vida. Si me dieran dos opciones, me gustaría darle voz a Hércules, que me encanta, o Hades, que se me hace de los villanos más espectaculares de Disney y me encantaría ser un villano un día en alguna película”, concluyó.