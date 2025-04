Belén Aguilera alista su regreso a México con nueva música bajo el brazo

La cantante Belén Aguilera (ESPECIAL)

Belén Aguilera, cantante y música española, se encuentra muy emocionada por presentarse en México durante la siguiente edición de Tecate Emblema. Por si fuera poco, después de varios años de esfuerzo y trabajo duro, estará lanzando su siguiente material de estudio, en el cual se encontró vocalmente y representa una nueva faceta en su carrera.

“Me siento muy emocionada y contenta, no solo por lo que representa salir de tu país por primera vez para hacer un show, también a nivel personal tiene mucho significado para mí porque mi abuela cuando estaba en vida su sueño era ir a México y nunca lo logró y siento que le estoy regalando esa parte, pienso que lo está viendo y lo está disfrutando. El hecho de que sea México el primer lugar al que salga a compartir mi música tiene algo que ver con ella”, expresó muy entusiasmada la cantante.

Su presentación en el festival Tecate Emblema será una trayectoria de su carrera musical: “Yo voy a traer un poco todo los aspectos de mi carrera, a mí me gusta reflejar todo lo que soy y las diferentes etapas que he tenido, habrán todas esas facetas. Además, presentaré parte de mi nuevo disco que voy a presentar el mes que viene. Momentos más orgánicos, más desnudo y más de piano”, expresó.

Para la cantante, Tecate Emblema es un festival que engloba muchos tipos de artistas y muchos tipos de géneros, por eso hace un paralelismo con su carrera porque siempre trata de explorar y experimentar con los sonidos: “Mi nuevo álbum engloba muchos estilos distintos y muchos registros sobre todo vocales, entonces siento que el paralelismo que tengo con el festival; es esa versatilidad”.

La española compartió que no se perderá a David Guetta y a Pitbull en el festival, pues son artistas que la han acompañado en diferentes etapas de su vida como su infancia y adolescencia. También espera poder conocer nuevos talentos musicales y conectar con su arte.

Belén espera que la audiencia mexicana conecte con su música y la disfrute, por lo que está muy nerviosa. A pesar de que sabe cómo es el público mexicano, prefiere dejar las expectativas de lado.

“A mí siempre me han hablado super bien del público mexicano y lo he podido vivir en persona, ya que fui a un concierto de Lana del Rey aquí en México y fui capaz de vivir en mis propias carnes lo que es la intensidad el público mexicano y tengo muchas ganas de vivirlo como artista”, dijo la artista.

Por otra parte, Belén se encuentra más que lista para lanzar algunos temas de lo que será su próximo material discográfico, ya que lleva dos años preparándolo y ha decidido tomarse la calma y la paciencia para concluirlo.

“Llevo mucho tiempo cuidándolo y lleva mi parte más fantástica, más mística, artística y abstracta. Siento que es un universo que tengo muchas ganas de compartir, engloba muchos géneros y es un disco en el que he encontrado mi rango e identidad vocal, la importancia de las cuerdas es fundamental”, comentó Belén.

Todo el álbum está hilado, tanto de manera musical como conceptualmente, todo se abraza. Igualmente la paciencia es protagonista en el disco, pues la cantante ha tenido que retarse para esperar lo necesario.

“Soy una persona muy impaciente y me agobio mucho si las cosas no están listas, también tengo mucho miedo de que la gente piense que no estoy trabajando y siento que es un proyecto que me ha enseñado a tener paciencia, que las cosas requieren tiempo y cuidado, también que no somos máquinas, eso es una lección que me ha dado este proyecto”, compartió la española.

En los últimos meses estará compartiendo el número de canciones y el nombre del álbum a través de sus redes sociales. Por lo mientras, el siguiente mes estará saliendo la primera canción.

“Estén atentos porque esto ha significado mucho para mí, siento que todo lo que nace desde el sentir y el amor siempre te transmite y llega a las personas de la misma manera. Si la gente está abierta a descubrir cosas nuevas, esperen conmigo”, concluyó Belén Aguilera.