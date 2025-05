Mario Bautista rinde homenaje al amor materno con su estreno musical “Mamá”

A unos días de celebrar a las Madres, Mario Bautrista presenta su nueva canción “Mamá”, uno de los lanzamientos más emotivos y culturalmente poderosos de su carrera. Acompañado por la cantante Kimberly Loaiza, el cantante explora el vínculo eterno entre madre e hijo a través de un bolero, cargado de simbolismo y tradición.

Más que una simple dedicatoria, “Mamá” es una celebración de la identidad latina, de los valores familiares y del crecimiento emocional de un artista que continúa sorprendiendo con su sensibilidad. Este nuevo sencillo marca un paso firme hacia una etapa más reflexiva en la carrera de Bautista, quien ya había dejado entrever esta evolución en su versión de “Mi Historia Entre Tus Dedos”, estrenada el pasado San Valentín.

Musicalmente, “Mamá” combina el estilo clásico del bolero con una producción moderna, logrando una conexión intergeneracional que apela a la memoria, la nostalgia y el agradecimiento. La letra habla de madres e hijos separados por la vida, pero unidos por un amor que trasciende la distancia y el tiempo.

“Hay regalos que no se compran con dinero: se siembran en el alma. Mi mamá me dio el más grande de todos: amor incondicional. Esta canción es mi manera de regresarle un pedacito de todo ese amor que me sigue sosteniendo hasta hoy. Esta canción es mi abrazo convertido en melodía. “Te amo, mamá”, expresó Mario Bautista al presentar el tema.

Con más de 1.5 mil millones de reproducciones a nivel global y una comunidad digital que supera los 20 millones de seguidores, Mario Bautista se consolida como una de las voces más representativas de la música latina actual. “Mamá” no es sólo una canción: es un sentimiento compartido por millones, una banda sonora para quienes viven con el amor de mamá como fuerza vital, aún en la distancia.