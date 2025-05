Netflix lanza su plataforma de publicidad y alcanza 94 millones de usuarios con planes de pago

Gigante del mercado Netflix anunció este miércoles que ya cuenta con 94 millones de usuarios mensuales a nivel global en sus planes de pago. (EFE)

Netflix anunció este miércoles que ya cuenta con 94 millones de usuarios mensuales a nivel global en sus planes de pago, incluyendo aquellos que integran publicidad, y dio a conocer su nueva plataforma de anuncios Netflix Ads Suite, inicialmente disponible en Estados Unidos y Canadá, con miras a expandirse a otros países en junio.

Los datos se revelaron durante la conferencia virtual Netflix Upfront, dirigida a anunciantes y protagonizada tanto por ejecutivos de la compañía como por actores de renombre en la industria de Hollywood.

En el evento, la presidenta de Publicidad de Netflix, Amy Reinhard, subrayó un dato clave para los socios comerciales: los suscriptores “prestan tanta atención a la publicidad como a las propias series y películas”, lo que refuerza el atractivo de la plataforma para campañas de marketing digital.

Expansión global

Netflix Ads Suite, la nueva herramienta presentada por Reinhard junto con la actriz Lilly Collins, estrella de Emily in Paris, permitirá a los anunciantes obtener un perfil más detallado de sus públicos al cruzar conjuntos de datos y mejorar la segmentación del consumidor. Según un comunicado oficial, se abrirá el acceso a datos de terceros con socios “de confianza” como Experian y Acxiom, asegurando al mismo tiempo “la confidencialidad de nuestros suscriptores”.

Además, se anunció que la plataforma contará con una estructura modular para formatos de anuncios, que usará inteligencia artificial generativa para optimizar resultados. Esta funcionalidad estará disponible en 2026 en los países donde Netflix ofrezca planes de pago con publicidad.

Este giro estratégico apunta a consolidar la presencia de la compañía en el competitivo mercado de la televisión por streaming con anuncios, donde ya compiten actores como Disney+, Hulu y Max.

Reinhard también compartió que los suscriptores estadounidenses con planes de pago con anuncios consumen un promedio de 41 horas al mes de contenido en la plataforma. El grupo demográfico más activo está compuesto por personas entre los 18 y 34 años, un perfil especialmente valorado por los anunciantes.

Esta atención sostenida del público joven es clave para el modelo publicitario de Netflix, que busca combinar entretenimiento de alta calidad con un entorno controlado para la exposición de marcas.

Avances de series

La conferencia también sirvió como escaparate para adelantar parte del contenido que estrenará Netflix este año. Los actores Jude Law y Jason Bateman participaron para presentar su nueva serie dramática Black Rabbit.

Además, se anunciaron nuevas temporadas de éxitos como Bridgerton, The Diplomat y se compartieron avances exclusivos de futuras entregas de Wednesday, Stranger Things y Nobody Wants This.

Con estos movimientos, Netflix busca reforzar su liderazgo no solo como productor de contenido original, sino también como plataforma publicitaria innovadora y altamente rentable para anunciantes globales.