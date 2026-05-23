La La Love You convierte el Auditorio Nacional en una fiesta punk-pop intergaláctica

El romance entre México y La La Love You ya dejó de ser una aventura de festival o una visita indie de nicho. La agrupación española llegó al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para demostrar que su fenómeno punk-pop no solo es un trend de TikTok, cruzó océanos y generaciones hasta convertirse en una auténtica explosión.

La banda originaria de Parla, Madrid, se presentó este 22 de mayo en uno de los recintos más emblemáticos de la capital, un escenario que para cualquier artista representa una salto hacia las grandes ligas de la música en español.

Desde horas antes del concierto, las inmediaciones del recinto ya contaban con fans con outfits creativos, delineados brillantes y conversaciones sobre setlists soñados, canciones favoritas y la posibilidad de escuchar en vivo “El fin del mundo”.

Un concierto cargado de energía y una invasión extraterrestre

La noche arrancó con una descarga de guitarras rápidas y una producción visual que apostó por una estética espacial, luces vibrantes y pantallas y un inflable gigante de un alien con casco y tentáculos que transformaron el escenario en una nave espacial.

Lejos de intentar convertirse en una banda solemne por tocar en el Auditorio Nacional, La La Love You mantuvo la esencia que los convirtió en un fenómeno viral: cercanía con el público, humor espontáneo y canciones que ritmicas y pegajosas.

“El Fin del Mundo” desató el momento más explosivo

Uno de los puntos más intensos de la noche llegó con “El Fin del Mundo”, canción que ya se convirtió en un himno para miles de fans hispanohablantes. El Auditorio completo terminó cantando el coro a una sola voz, creando uno de esos momentos donde el recinto se transforma en una habitación llena de amigos desafinados pero felices, y claro, bailando, bailando, bailando.

La agrupación también interpretó temas de su disco “Blockbuster”, álbum lanzado en 2023 que consolidó su crecimiento internacional y los llevó a conectar con nuevas audiencias fuera de España.

México, una parada fundamental para la banda española

A lo largo de los últimos años, el vínculo entre La La Love You y el público mexicano creció a velocidades inesperadas. Lo que comenzó con shows pequeños terminó evolucionando hasta conquistar uno de los escenarios más importantes del país.

Incluso antes del concierto, los integrantes del grupo reconocieron la relevancia emocional y simbólica que tiene el Auditorio Nacional dentro de la música en vivo. La banda aseguró que quería estar “a la altura” del recinto y preparar una producción especial para una noche que sabían histórica.

Ese sentimiento terminó reflejándose en cada momento del concierto. No fue únicamente una presentación para tachar una fecha importante en el calendario. Se sintió como una celebración de todo el camino recorrido por una banda que pasó de tocar en circuitos alternativos a encender uno de los foros más legendarios de América Latina.

Una noche que confirma el crecimiento de La La Love You

Con este concierto, La La Love You no solo cumplió una meta importante dentro de su carrera. También confirmó que su presencia en México dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una relación sólida con el público.

La agrupación española salió del escenario entre gritos, luces de celulares y un coro interminable. Afuera del recinto, todavía se escuchaban fragmentos de canciones mientras miles de asistentes abandonaban Reforma con la misma sensación: haber vivido una noche eléctrica, festiva y emocionalmente gigantesca.