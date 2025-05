Manolo Caro explora el lado oscuro de la comedia en la serie Serpientes y Escaleras

Serpientes y Escaleras S1. (L to R) Germán Bracco as Nicolás Patiño El Novio, Loreto Peralta as Juana Muriel La Choco, Benny Emmanuel as Toño Pérez El Hijo de Dora in Serpientes y Escaleras S1. Cr. José María Gusiñer Netflix ©2025 (José María Gusiñer/Netflix)

El productor mexicano, Manolo Caro, vuelve a realizar una producción con su humor característico luego de 6 años de ausencia para la plataforma Netflix, y lo hace desde una manera más personal, al regresar a su lugar natal en Guadalajara, Jalisco, locación que eligió para contar su nueva historia.

Serpientes y Escaleras, serie disponible ya en Netflix, abre una ventana al humor negro Manolo, quien junto con sus protagonistas Juan Pablo Medina y Cecilia Suárez, compartieron su experiencia en entrevista, ante esta producción que es una comedia oscura, provocativa y que explora el costo del poder y del estatus a través de la doble moral de las personas.

“Tenía la inquietud de regresar a México, es una serie que me lleva a muchos cuestionamientos, y no es precisamente de lo que busco reírme, sino de plantearme ¿qué me duele y qué está sucediendo en el país?, a partir de las cosas que me duelen, yo me río mucho, es una cosa con la que nací y con la que he redituado mucho, facturo mucho (dijo sonriente). De la pena y tragedia son las cosas de las que escribo, es ahí donde me gusta poner el dedo, analizarlo y cuestionarlo”, compartió Manolo.

Escena de Serpientes y Escaleras, serie disponible en Netflix Netflix ©2025 (Courtesy of Netflix/ Netflix)

La perspectiva del humor oscuro…

Tal y como el guion lo dice, la doble moral y la cara que muchas veces dan las personas, llevan a este conflicto de saber en realidad quienes son y cómo se toman la vida. Por lo que considera que, la comedia negra conecta con la realidad, y hablar de México, es hacer ciertos señalamientos a lo que se vive.

“La doble moral es sin duda una de las cuestiones que más se dan en nuestro país, amo mucho México, pero la moral es muy cuestionable. Es un tema que me apetecía tocar y más en mi tierra donde nací, ya que anteriormente eran muy conservadores y eso te va marcando el carácter, creo que de no haber sido así, no sería quien soy”, contó el productor.

Hablando de la serie y sus personajes…

Serpientes y Escaleras es una serie de comedia oscura y provocativa que sigue a una estricta perfecta cuyo sueño de convertirse en directora se ve amenazado por un conflicto infantil. Lo que parecía un simple desacuerdo entre dos niños se convierte en una guerra entre familias poderosas, poniendo a prueba su moral y llevándola por caminos inesperados.

“Es una delicia contar las verdades a través de un personaje, mismo que lleva esta realidad a lo absurdo, y nada mejor que la comedia por delante. Manolo siempre sabe atinar a este tipo de historias”, subrayó Juan Pablo.

Escena de Serpientes y Escaleras, serie disponible en Netflix Netflix ©2025

Mientras que Cecilia dijo: “Me gustaba ser el personaje de Dora, dentro de la comedia existen temas que nos preocupan, nos duelen y nos hacen pensar, pero si el espectador quiere hacerse una que otra pregunta, comentar después de un episodio o reflexionar, nos da esta combinación de hablar de cosas importantes, pero al mismo tiempo divertirnos y con suerte, que el espectador disfrute”.

Tanto los actores como el productor consideran que, este texto trae una gran brutalidad consigo, y es que es justamente el nombre de la serie que se inspiró en el tradicional juego de mesa mexicano.

“Es un juego donde existe la alianza y la suerte, si llegas a la escalera, puedes ir ascendiendo, pero si te toca la serpiente, tienes que descender, no importa donde estés. Así pasa en la vida misma, a veces las alianzas llevan a la traición y cuanto estás en un punto clave, toca bajar. Aunque debo confesar que ese juego no existe en otros países, y eso lo vuelve más provocativo”, concluyó Manolo.