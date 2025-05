Fallece Aurora Clavel, actriz de “Soy tu dueña”, a los 88 años

La famosa actriz falleció a los 88 años de edad por causas aun no reveladas Especial

La reconocida actriz mexicana Aurora Clavel, recordada por su participación en telenovelas como Soy tu dueña y Corazón indomable, falleció el 19 de mayo de 2025 en la Ciudad de México a los 88 años, según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Nacida el 14 de agosto de 1936 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, Clavel inició su carrera en el cine durante los años 60, destacándose en producciones como Tarahumara (1965) y La soldadera (1966). Su talento y carisma la llevaron a participar en películas de Hollywood como The Wild Bunch (1969), Pat Garrett & Billy the Kid (1973) y The Mosquito Coast (1986).

En la televisión, Clavel es recordada por su participación en telenovelas emblemáticas de Televisa, interpretando personajes entrañables que conectaron profundamente con el público. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Los ricos también lloran (1979–1980), El pecado de Oyuki (1988), María Isabel (1997–1998), Abrázame muy fuerte (2000–2001) y Soy tu dueña (2010), donde interpretó a Doña Angustias.

Además de su carrera artística, Clavel fue reconocida por su contribución al arte y la cultura. Fue nombrada “Hija predilecta de Pinotepa Nacional” en tres ocasiones y recibió el título de “Mujer del Año” en Oaxaca. En 2011, anunció la creación de una Escuela de Arte Dramático en su tierra natal, con el objetivo de formar nuevas generaciones de actores y actrices.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento d ntra. compañera Aurora Clavel Gallardo “Aurora Clavel”, miembro de nuestro Sindicato. Formó parte, d la entonces, Comisión de Honor y Justicia de la ANDA. Nuestras condolencias a sus familiares amigos|as y compañeros|as. DEP pic.twitter.com/TLwXOXc45b — Asociación Nacional de Actores (@andactores) May 19, 2025

La ANDA expresó en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Aurora Clavel Gallardo ‘Aurora Clavel’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Aurora Clavel deja una huella imborrable en las artes escénicas mexicanas, siendo una figura destacada en la historia del espectáculo nacional.