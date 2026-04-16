¿‘Reese’ se va de México? Justin Berfield de Malcolm el de en Medio cancela su visita a Monterrey

Justin Berfield El actor canceló su participación en DesertCon Monterrey debido a que el productor del evento no cumplió con sus obligaciones contractuales.

El actor Justin Berfield, reconocido por su papel de ‘Reese’ en la serie estadounidense Malcolm in the Middle, anunció a través de sus redes sociales la cancelación de su visita a Monterrey este fin de semana, debido a que el productor del evento en DesertCon no cumplió con sus obligaciones contractuales.

A pesar de que Berfield afirmó tener “todo preparado”, incluyendo boletos y equipaje, la organización no cumplió con las obligaciones en el contrato, lo que orilló a su equipo y a él de cancelar su participación en el evento que se llevaría a cabo el 18 y 19 de abril.

“Las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi presentación”, declaró Justin Berfield en Instagram

Durante los últimos días, México tuvo la oportunidad de demostrar al elenco de Malcolm in the Middle el enorme éxito que la serie ha sido en el país, tanto por el impecable trabajo de actores y actrices de doblaje, como el humor absurdo e irónico tan característico de la familia Wilkerson.

Sin embargo, aunque los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield tuvieron una cálida y emocionante bienvenida para conocer el alcance de su fama en el terreno mexicano, este jueves 16 de abril sorprendió a los fanáticos y fanáticas de la serie con una amarga noticia: Berfield, quien interpreta al caótico Reese, no asistirá al evento que tenía programado en Monterrey este fin de semana.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el actor compartió el siguiente mensaje:

“Monterrey, me entristece compartir que no estaré presente en DesertCon este fin de semana (18 y 19 de abril) en el Pabellón M en Monterrey, México. Mis maletas estaban empacadas, mi vuelo estaba reservado y estaba emocionado de conocerlos a todos. Desafortunadamente, el productor del evento no cumplió con sus obligaciones contractuales, dejándome sin otra opción más que retirarme. Esto está completamente fuera de mi control", escribió en la publicación, redactada tanto en inglés como español.

Berfield comunicó a sus seguidores y seguidoras que los miembros de su equipo dejaron claro que él estaba listo, dispuesto y disponible para asistir, no obstante, “la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon” hicieron imposible la presentación del actor al evento que ya había agotado las entradas.

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En el mismo comunicado, Justin Berfield informó a sus fans de Monterrey que compraron boletos para asistir a DesertCon a verlo, contactar directamente al productor del evento y exigir un reembolso completo de la entrada, declarando que él se aseguró de que los organizadores honren la devolución.

“Tengo un tremendo respeto y amor por mis fans y por México, y esto me entristece. Aunque está fuera de mi control, lamento mucho esta decepción y espero visitar Monterrey bajo mejores circunstancias en el futuro. Gracias por su continuo apoyo”, escribió el actor para sus fans en México.

Hasta el momento, los organizadores del DesertCon Monterrey no han emitido comunicado alguno respecto a la noticia, sin embargo, en redes sociales abunda la decepción de cientos de fans que deseaban convivir con una de las figuras que marcó su infancia.