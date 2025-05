Assange protagoniza documental galardonado con el primer Globo de Oro en Cannes

El cineasta estadounidense Eugene Jarecki fue distinguido este lunes con el primer Globo de Oro al Mejor Documental en la historia del prestigioso galardón, por su película The Six Billion Dollar Man, centrada en la figura de Julian Assange.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el marco del Festival de Cine de Cannes, donde la cinta tuvo su estreno mundial.

El premio fue otorgado por la Fundación Artemis Rising en colaboración con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), responsable de los Globos de Oro. El jurado subrayó la valentía de Jarecki al abordar uno de los temas más controvertidos de nuestro tiempo: la libertad de prensa, la vigilancia estatal y el destino del fundador de WikiLeaks, actualmente encarcelado en Reino Unido mientras enfrenta un posible proceso de extradición a Estados Unidos.

Cineasta con mirada política

Eugene Jarecki, dos veces ganador del Gran Premio del Jurado en Sundance y poseedor de múltiples premios Emmy y Peabody, fue elogiado por su capacidad de “combinar las habilidades de un periodista con la voz de un poeta”.

El jurado destacó que The Six Billion Dollar Man no solo documenta la historia de Assange, sino que invita a los espectadores a cuestionar profundamente los límites entre verdad, poder y libertad.

“Jarecki no teme mirar bajo el capó de la sociedad y exponer lo que se está reconfigurando sin nuestro consentimiento”, declaró el jurado, presidido por Helen Hoehne, junto con Regina K. Scully (fundadora de Artemis Rising), la productora ganadora del Óscar Geralyn White Dreyfous, y la actriz y productora Tessa Thompson.

En sus palabras de aceptación, Jarecki señaló que “el destino de Julian Assange no solo es el de un hombre, sino el de todos los que creemos en el derecho a saber y en la protección de los informantes”. El director ha descrito el documental como una “reflexión urgente sobre el precio de decir la verdad en una época de desinformación sistémica”.

El cine como defensa de la democracia

El jurado definió el trabajo de Jarecki como “audaz, profundo y profundamente humano”, subrayando que sus películas “no solo informan, sino que transforman”. En tiempos en que “la verdad está bajo presión”, concluyeron, el cineasta “nos recuerda el poder del relato para provocar, iluminar y, en última instancia, defender la democracia”.

The Six Billion Dollar Man llega a Cannes en un momento clave para el debate global sobre los derechos digitales, la libertad de prensa y la criminalización de quienes filtran información clasificada. La película promete avivar el debate político en escenarios internacionales, mientras se aguarda la resolución del caso judicial de Assange.

La distinción marca un precedente dentro de los Globos de Oro, al abrir formalmente un espacio para el género documental dentro de su palmarés, en alianza con el festival más influyente del cine mundial.