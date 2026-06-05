Metrópoli

La excolaboradora de Adela Micha fue detenida por su presunta participación en el uso de documentos falsos que habrían comprometido el patrimonio de la periodista

Caso Suzanne Faugier: Fiscalía CDMX la arresta por probable fraude con documentos falsos

Por Ana Paola Martínez Garrido
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Caso Suzanne Faugier. La Fiscalía CDMX investiga un posible fraude relacionado con firmas apócrifas.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó sobre la detención de Suzanne “N”, excolaboradora de la periodista Adela Micha, por su posible participación en el uso de documentación falsa en un caso que presuntamente afectó el patrimonio de la comunicadora.

De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó en junio de 2025 tras la denuncia presentada por Adela Micha, quien identificó varios documentos con firmas falsas atribuidas a ella.

Una disputa que puso en riesgo el patrimonio de Adela Micha

Entre los documentos señalados se encuentra un contrato mutuo mediante el cual se obtuvo un préstamo por un millón de pesos, además de un addendum, documento que permite a las partes introducir cambios, adiciones o actualizaciones a un contrato existente, sin necesidad de rescindirlo o celebrar uno nuevo.

Según la denuncia, dichos documentos fueron utilizados sin su conocimiento y la comprometían a que asumiera obligaciones económicas y patrimoniales.

Como resultado de las investigaciones, Suzanne “N” fue detenida la noche del 4 de junio en coordinación con la Fiscalía de Morelos para ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde estará a disposición de las autoridades judiciales.

La aprehensión ocurre dos años después de que la periodista acusara públicamente a Suzanne Faugier de robo, desatando una disputa que generó diversos procesos legales entre ambas. Antes de los señalamientos, trabajaron juntas casi 30 años en proyectos televisivos y digitales.

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