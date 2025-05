Myst: nueve años de música, fiesta y emoción sobre el escenario

Lo que comenzó como un espectáculo de 12 semanas en 2015 se ha convertido en una experiencia escénica sin precedentes. Este mes, Myst cumple nueve años de vida, más de mil funciones y más de 600 mil espectadores, consolidándose como uno de los shows musicales más exitosos de la vida nocturna en México. Para celebrar este aniversario, charlamos con Chacho Gaytán, director musical y productor de esta fiesta que no deja de crecer.

“Es algo maravilloso, espectacular. Hay muchos sentimientos encontrados este mes”, dice con entusiasmo Chacho desde el foro Totalplay, sede del espectáculo en la Ciudad de México. “En mayo celebramos con más de nueve funciones especiales: Touching Me, Touching You, Viviendo de Noche, New Sensation, Abrázame, Disney Myst, Euphoria, Amor a la Mexicana Boutique y Mi Cancún. Se dice fácil, pero ha sido un viaje muy emocionante”.

Y es que Myst no sólo ha resistido el paso del tiempo, sino que se ha reinventado constantemente. Su fórmula, aunque sin receta exacta, ha sabido equilibrar innovación, talento y calidad escénica.

“Nadie tiene la fórmula del éxito”, reconoce Chacho, “pero sabemos que hay que darlo todo y hacer productos con altísima calidad, a nivel internacional. Siempre ponemos la vara más alta para el siguiente show. Y creo que eso es lo que la gente ha valorado: ven algo increíble, escuchan algo espectacular y viven una noche inolvidable”.

La renovación como constante clave

La clave ha sido la renovación constante. Cada espectáculo de Myst aborda una época o estilo musical distinto, y su creación es un proceso tan complejo como apasionante. Todo empieza con reuniones creativas en las que se define el concepto, quizá el paso más difícil. Luego viene la selección musical, la construcción del playlist y el montaje escénico. “Ningún show de Myst se ha montado en menos de seis meses”, señala.

Uno de los más recientes es Euphoria, una producción que, según Gaytán, funciona como una especie de homenaje a todos los shows anteriores. “En Euphoria hay una probadita de todo lo que hemos hecho en estos nueve años. Por eso ha sido tan exitoso”, dice. “Y claro, eso nos pone la vara muy alta para lo que sigue”.

Myst también ha expandido su presencia más allá de la capital. Desde hace tiempo tienen una residencia permanente en Cancún, lo que significa que presentan funciones cada fin de semana, igual que en la Ciudad de México. “Hemos estado por toda la República con nuestro show itinerante, Myst Boutique, pero en Cancún estamos de forma fija. Empezamos con funciones los viernes y pronto abriremos también los sábados”.

Un capítulo aparte merece su colaboración con Disney. Disney Myst: Be Our Guest fue uno de los hitos del espectáculo, y no surgió de la nada. Todo comenzó cuando Felipe Fernández del Paso, director artístico de Myst y socio de Chacho, fue invitado por Disney y Pixar para dirigir un show de Coco en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. “Felipe me invitó a participar en ese show. Hicimos varios medleys con el sello de Myst y la gente quedó maravillada”, cuenta Chacho. “De ahí surgió la idea de crear Disney Myst, un show precioso. Y pronto les daremos otra sorpresa con esta colaboración”.

Myst

Un largo camino

A lo largo de estos nueve años, Myst también ha tenido que enfrentar retos mayúsculos. Uno de los más difíciles fue, sin duda, la pandemia. Pero, en lugar de detenerse, el equipo aprovechó la pausa para crear dos nuevos espectáculos: Disney Myst y Abrázame. “Fue un momento complicado, como para todos, pero nos enseñó a adaptarnos. La vida tenía que seguir y lo hicimos con valentía. La pandemia fue un aprendizaje profundo, y salimos adelante”, recuerda Chacho.

La tecnología también ha jugado un papel fundamental en la evolución del espectáculo. Desde la sincronización de audio y video hasta las herramientas de marketing digital, todo ha contribuido a mantener la calidad y la conexión con el público. “Ahora más que nunca es fundamental tener sistemas digitalizados, no sólo en escena, sino en toda la operación del show”, explica.

Pero si algo tiene claro Chacho Gaytán es que Myst no sería lo que es sin su público. “Estamos profundamente agradecidos con quienes nos han acompañado durante estos nueve años. Gracias por su preferencia, por sus porras, por llenar el foro Totalplay cada fin de semana. Y también en Cancún. Myst es de ustedes”, afirma.

Y para quienes todavía no han asistido, Chacho tiene un mensaje directo: “Dense un regalo. De verdad, vayan a Myst. Es una experiencia maravillosa y les garantizo que será una noche que nunca van a olvidar”.

Antes de despedirse, nos da una pequeña pista sobre lo que viene para este 2025. “Estamos preparando un nuevo espectáculo en inglés y español, que será aún más picante que los anteriores. Será una sorpresa increíble, pero por ahora sólo puedo decir eso”.

Nueve años después de su debut, Myst sigue creciendo, evolucionando y sorprendiendo. En tiempos donde los espectáculos suelen ser efímeros, esta fiesta musical ha demostrado que con pasión, talento y trabajo en equipo, es posible mantenerse vigente y seguir emocionando al público noche tras noche.