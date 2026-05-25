Sebastián Yatra en concierto: “Entre tanta gente Tour” hizo vibrar al Palacio de los Deportes

Sebastián Yatar en el Palacio de los Deportes Foto: Humberto Luck

Una primavera que se extingue trae consigo tormentas y chubascos. Condiciones capaces de cancelar muchos planes, aunque no uno tan esperado como asistir a un concierto. En la Ciudad de México, acostumbrada a recibir artistas de todos los géneros y latitudes, el público ha construido una relación casi afectiva con los músicos que pisan sus escenarios. Por eso, la cita con Sebastián Yatra no iba a posponerse por la lluvia.

Ahí estaba yo, a las afueras del Palacio de los Deportes, formado entre miles de asistentes para compartir la experiencia musical del artista colombiano.

Sebastián Yatar en el Palacio de los Deportes Foto: Humberto Luck

Sin despliegues visuales descomunales ni presentaciones grandilocuentes, una oscuridad repentina anunció los primeros sonidos de la banda. Bastó ese breve aviso para desatar el clamor colectivo.

Familias enteras, jóvenes y adultos, nos reunimos para participar en un ritual antiguo que, en manos de Yatra, se convirtió en una bocanada fresca de pop latino sin pretensiones. Vestido con una sencilla camiseta gris y sosteniendo un micrófono con cable, el cantante desafió varias de las convenciones actuales del género, especialmente aquellas relacionadas con la espectacularidad visual.

Sebastián Yatar en el Palacio de los Deportes Foto: Humberto Luck

El escenario fue una apuesta por la sobriedad: un andamio de dos niveles sostenía a una agrupación integrada por dos guitarras, bajo, batería y dos teclados. Aunque la producción recurrió a elementos clásicos del rock de estadio —humo, luces y llamaradas—, estos fueron utilizados con moderación y criterio por el equipo del cantante.

La música fue, sin duda, el verdadero epicentro de la noche. Y eso no es menor en un recinto históricamente complejo en términos acústicos. El sonido arrancócon ciertas deficiencias y una mezcla algo hueca, pero fue encontrando equilibrio conforme avanzó el concierto, permitiendo que emergiera el enfoque emocional de Yatra: un compositor y cantante hábil, arropado por un público cálido y entregado.

Sebastián Yatar en el Palacio de los Deportes Foto: Humberto Luck

Podría detenerme en los invitados que compartieron el escenario con él, pero quizá el rasgo más significativo de la noche fue otro: la capacidad de Sebastián Yatrapara conectar una experiencia íntima y personal con las emociones colectivas de sus seguidores. El concierto tuvo errores de interpretación, problemas de audio e incluso una caída del propio cantante sobre el escenario. Sin embargo, lejos de romper la atmósfera, esos momentos reforzaron la sensación de estar frente a algo genuino, humano y profundamente compartido.

Tal vez ahí reside la mayor virtud del artista: en construir una conexión desde una realidad reconocible para todos, dondeel gozo, la tristeza, el amor y la decepción encuentran un lenguajecomún gracias a la música. Una alquimia que no necesita efectos especiales ni producciones faraónicas para conmover.

Sebastián Yatar en el Palacio de los Deportes Foto: Humberto Luck

Ver al público abandonar el recinto con amplias sonrisas parecía ser la mayor recompensa que Sebastián Yatra obtuvo aquella noche de sábado. Una noche que comenzó entre tormentas y terminó convertida en un recuerdo aterciopelado, suspendido entre la memoria y la emoción.