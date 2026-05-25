¿Por qué criticó Gael García a la FIFA?: Esto dijo en su discurso al cierre de Cannes

Gael García Bernal toma el escenario de Cannes En la presentación al Premio del Jurado, el actor mexicano bromeó sobre la reputación de la FIFA (EFE)

Gael García Bernal criticó a la FIFA durante su discurso en los premios Cannes este domingo. El actor mexicano bromeó sobre la reputación de la organización futbolística durante la presentación del Premio del Jurado en el célebre festival cinematográfico.

¿Qué dijo Gael García sobre la FIFA?

García Bernal se encontraba en el escenario para presentar el Premio del Jurado, el tercer galardón más prestigioso del festival después de La Palma de Oro y el Gran Premio. Este fue otorgado a la directora alemana Valeksa Grisebach por su filme Das Geträumte Abenteuer, o La aventura soñada en español.

Al iniciar su discurso, el actor se disculpó por no poder darlo completo en francés, pero dijo que su dominio del idioma no era tan malo como la situación política actual ni mucho menos como la reputación de la FIFA.

“Me disculpo de antemano por no presentar este premio en francés porque mi francés es terrible ahorita, pero no tan malo como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA definitivamente”. La broma fue bien recibida por los presentes.

El comentario ha recibido tanto elogios como críticas en redes. Por supuesto, llegan en un momento en que la FIFA ha sido atacada por diversos medios debido a su apoyo del mandatario estadounidense Donald Trump y la relación que mantiene con países de medio oriente a pesar de supuestas políticas progresivas. Aunado a esto están los cambios logísticos exigidos por el organismo futbolístico a los países anfitriones del próximo mundial de fútbol, entre ellos el país de nacimiento del actor.

Cabe destacar que no sería la primera vez que el conocido actor, director y productor mexicano se ha pronunciado con respecto a temas políticos relevantes. Desde vestir camisas que criticaban al entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush, pasando por pedir al gobierno mexicano acabar con la impunidad, hasta su discurso en los premios Óscar de 2017 en el cual protestó las políticas migratorias de Donald Trump.

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El actor mexicano Gael García Bernal lanzó una crítica directa contra la #FIFA durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes 2026: “Mi francés es terrible ahora, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la… pic.twitter.com/DfHleHOI32 — Punto de Referencia (@MXReferencia) May 25, 2026

De regreso por segundo año consecutivo: ¿Qué más presentó el actor en el festival?

El intérprete ya ha asistido en varias ocasiones al festival, siendo este el segundo año consecutivo que lo hace. en el 2025 pasado lo vimos celebrando el 25° aniversario de Amores perros junto con el director Alejandro González Iñárritu. También estrenó la película Magellan.

Además de presentar el ya mencionado galardón, en esta ocasión el histrión asistió a la presentación de la película que dirigió su colaborador, contemporáneo y amigo Diego Luna: Ceniza en la boca, adaptación de la novela homónima de la autora mexicana Brenda Navarro. Asimismo, participó en el estreno de una cinta de ciencia ficción en la cual participa, llamada The end of it, debut de la directora española María Martínez Bayona.