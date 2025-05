Michael J. Fox regresa a la actuación en la temporada 3 de la exitosa ‘Terapia sin filtro’

Michael J. Fox Los detalles sobre el personaje que interpretará Fox aún no se conocen. Quizás tenga que ver con que en la serie, el personaje interpretado por Harrison Ford, el Dr. Paul Rhoades, padece Parkinson. (EFE)

Michael J. Fox volverá a la pantalla por primera vez desde 2020, al integrarse como actor invitado en la tercera temporada de la serie Terapia sin filtro (Shrinking), la exitosa comedia de Apple TV+.

Los detalles sobre el personaje que interpretará aún se mantienen en secreto. Pero puede deducirse que su inclusión quizás tenga que ver con que en la serie, el personaje interpretado por Harrison Ford, el Dr. Paul Rhoades, padece Parkinson.

Este regreso marca un momento significativo para el actor canadiense, quien anunció su retiro hace cuatro años debido a complicaciones en el habla derivadas de precisamente el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en la década de 1990.

La serie significará también su reencuentro con Bill Lawrence, co-creador de Terapia sin filtro y responsable de Spin City, la sitcom que Fox protagonizó hasta el año 2000.

Spin City a Terapia sin filtro

La colaboración entre Fox y Lawrence tiene raíces profundas en la televisión estadounidense. Juntos dieron forma a Spin City, una de las comedias políticas más recordadas de los años 90, que Fox abandonó tras cuatro temporadas debido al avance de su enfermedad. También compartieron créditos en Scrubs, donde el actor tuvo un recordado arco de dos episodios interpretando a un médico brillante con TOC severo.

Ahora, Fox se suma a Terapia sin filtro, una comedia que ha ganado notoriedad por su enfoque emocional y cómico sobre el duelo y la salud mental. La serie sigue a Jimmy (Jason Segel), un terapeuta que, tras la muerte de su esposa, decide romper con las normas éticas de su profesión para intervenir directamente en la vida de sus pacientes, amigos y familiares.





El reparto principal de la serie incluye a figuras como Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley. Para su tercera temporada, además de Michael J. Fox, se incorporarán Jeff Daniels, Sherry Cola e Isabella Gomez.

Detrás de cámaras, Terapia sin filtro es una producción de Warner Bros. Television, con Bill Lawrence y Brett Goldstein (de Ted Lasso) al frente de la creación y Jason Segel como protagonista y productor ejecutivo. El equipo de producción para la nueva temporada también suma a Ashley Nicole Black y Bill Posley.

El regreso de un ícono de los 80

Michael J. Fox es reconocido mundialmente por sus papeles emblemáticos en Volver al futuro (Back to the Future), Lazos familiares (Family Ties), El secreto de mi éxito, Doc Hollywood, Casualties of War y The American President, entre otros.

A pesar de los retos de salud que ha enfrentado, la carrera de este “eterno adolescente” ha marcado una huella profunda en la historia del cine y la televisión.