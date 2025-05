EMJAY hizo cantar a todo el Foro Puebla al ritmo del trap y del empoderamiento femenino

Emjay derrochó energía durante su presentación en Foro Puebla Crédito: David Zuriaga Jiménez (DAVO)

Este sábado 24 de mayo, el Foro Puebla en la Ciudad de México fue testigo de una noche inolvidable con la presentación de la trapera mexicana EMJAY, quien ofreció un espectáculo vibrante y lleno de energía y mucha lírica poderosa. El concierto, que marcó el lanzamiento en vivo de su segundo álbum “Me Estoy Volviendo Loca”, cuyo estreno fue el pasado 17 de abril, y logró un lleno total, confirmando la creciente popularidad de la artista tapatía.

¿Quién dijo que el trap no es para chicas? Pensar lo contrario sería un error en una escena en la que la diversidad y las disidencias son una constante en la escena de la música mexicana. De principio a fin, Emjay derrochó una marea de líricas potentes que conectaron con cada unos de sus fans quienes, eufóricos, tejieron una urdimbre de emociones canción tras canción.

Una noche de empoderamiento y beats vanguardistas

Desde el inicio, EMJAY demostró por qué se ha consolidado como una de las voces más frescas del trap mexicano. Con una mezcla de trap, reguetón experimental, electropop y toques de hyperpop y techno, la cantante llevó al público por un viaje sonoro que reflejó las emociones y vivencias plasmadas en su nuevo álbum.

El repertorio incluyó temas destacados como “Vuelta Atrás”, “Boss”, “La jefa del triple 4″, “Dram Doll” y “Flash y Pose”, que fueron coreados por una audiencia entusiasta que llenó cada rincón del recinto. La puesta en escena, acompañada de luces neón y visuales impactantes, complementó la experiencia sensorial que EMJAY ofreció a sus seguidores.

Invitados especiales y conexión con el público

Aunque no se anunciaron previamente artistas invitados, la noche estuvo llena de sorpresas y colaboraciones que elevaron aún más el ánimo del público, como la participación sus colegas y amigas Flvkka y Chzter. Aunado a ello, la emoción se desbordó con un cover de Britney Spears de la canción “Baby one more time”, entonada al unísono por los asistentes que, para ese momento, desbordaba el recinto de emociones. La cercanía del Foro Puebla permitió una interacción íntima entre EMJAY y sus fans, quienes respondieron con entusiasmo a cada interpretación.

Por si fuera poco, en uno de los momentos clave de la presentación, influencers y artistas como Yeri Mua y María Bottle, entre otros, subieron al escenario para apoyar el regreso de Emjay a la Ciudad en México con la presentación de “Me estoy volviendo loca”. La inclusión también fue parte de la presentación de la tapatía que, en un momento de euforia, sacó de su bolsillo un abanico con la bandera LGBT+. Enseguida, la trapera enarboló un discurso en favor de la disidencia y el amor de la comunidad LGBT+, quienes han sido pilar fundamental en su carrera, debido al empoderamiento y a poyo a este sector que transmite en cada una de sus líricas.

Influencers y Tiktokers subieron al escenario para apoyar a Emjay Crédito: David Zuriaga Jiménez (DAVO)

Este concierto no solo celebró el lanzamiento de “Me Estoy Volviendo Loca”, sino que también representó un momento clave en la trayectoria de EMJAY. Su autenticidad, letras sin filtros y presencia escénica la posicionan como una figura destacada en la música urbana latinoamericana, rompiendo estereotipos y abriendo camino para más mujeres en el género.

Con esta presentación, EMJAY reafirma su lugar en la escena musical y deja claro que su ascenso es imparable y que el trap nunca será cosa de hombres.