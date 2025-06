Entrevista con Fátima Flórez: Micrófono de Oro y sus planes tras conquistar México

Fátima Flórez

Fátima Flórez llegó a México con la emoción de quien pisa un territorio nuevo pero familiar en espíritu. “Es la primera vez que vengo a México y me siento muy a gusto: he conocido las pirámides, el Museo de Frida Kahlo y he probado su gastronomía. Todo me ha sorprendido gratamente”, comenta la artista nacida en Argentina. Y en esta visita, además, fue galardonada con el Micrófono de Oro, un reconocimiento con más de 70 años de historia en tierras mexicanas.“Para mí es un honor enorme. Saber que figuras tan relevantes lo han recibido antes eleva mi entusiasmo: entré ‘a lo grande’”, explica Flórez, quien agradeció el cálido recibimiento del público y de colegas mexicanos.

Con ese trofeo en mano, la intérprete celebra no solo su trayectoria, sino también la apertura a nuevas audiencias. “Conquistar escenarios en Argentina, Estados Unidos y Latinoamérica se siente distinto cuando llegas por primera vez a un país con una tradición humorística tan fuerte como la mexicana. Es emocionante y desafiante a la vez”.

Desafíos y pasiones: del Luna Park a la imitación con respeto

Fátima recuerda con orgullo haber sido la única imitadora en llenar el Estadio Luna Park de Buenos Aires con un espectáculo propio. “Fue un antes y un después en mi carrera: detrás mío solo actuaban cantantes, y mi propuesta incluyó decenas de personajes en un solo show. Allí di vida a Jennifer López, Britney Spears, Madonna, Thalía, Paulina Rubio y muchas más: pagas un boleto y ves cincuenta espectáculos en uno solo”.

Sobre el reto de encarnar figuras icónicas, confiesa: “El personaje más desafiante fue Michael Jackson, porque es mi ídolo desde siempre y hay que rendirle tributo con máximo respeto. Lo mismo ocurre con Selena: admiro su legado y procuro honrarlo en cada detalle”.

En tiempos donde el humor puede generar polémica, Fátima subraya su línea de trabajo: “Siempre abordo las imitaciones con amor y sin faltar al respeto. Nunca recurro al humor negro que ofenda o hiera: pienso en cómo me sentiría si a mí me imitaran y pongo ese filtro. Es fundamental que las personalidades a las que interpreto se sientan respetadas y que el público disfrute sin ver burlas malintencionadas”.

Acerca de la responsabilidad social o política que pudiera entrañar su labor, añade: “Mi función es ir al corazón de cada figura, explorar su esencia y llevarla al escenario con simpatía. No pretendo transmitir un mensaje político; mi objetivo es entretener, homenajear y, en ocasiones, acercar al público a reflexionar sobre la psicología de los personajes”.

Fátima Flórez es la unica imitadora en llenar el emblemático Luna Park

Espacios creativos y futuros proyectos

Para Fátima, el teatro es su hogar: “Televisión y cine son valiosos, pero en el teatro puedo desplegarme al máximo; es el espacio donde desarrollo cada personaje en profundidad y recibo la energía directa del público. Llevo 15 años protagonizando temporadas exitosas en Argentina y siento algo similar en México: la audiencia valora el talento y abre las puertas a propuestas nuevas”.

Al preguntarle sobre próximos proyectos, comparte: “Aquí he sostenido reuniones muy interesantes: sueño con participar en roles dramáticos o cómicos para plataformas mexicanas, y ojalá pronto traer mi espectáculo a la Ciudad de México. Sé que mi show, que combina clásicos e iconos actuales, sería bien recibido por toda la familia”.

Fátima confiesa además la posibilidad de volver a Las Vegas con su montaje y resalta el valor de los premios que ha obtenido, como el Hispanic Target Music Award o la Medalla al Máximo Orgullo Hispano: “Son mimos que te dan fuerza para seguir adelante y te permiten acceder a nuevos públicos. Cada galardón reaviva la motivación y recordás que el techo lo pones tú mismo”.

Dirigida especialmente a mujeres que inician en el espectáculo o el humor, aconseja: “Estudien desde muy jóvenes: canto, baile, actuación. La preparación es clave para aprovechar oportunidades cuando surjan. También hay que perseverar: los comienzos suelen ser duros y sin apoyos, pero la paciencia y la constancia hacen que la oportunidad llegue. Trabajen en equipo y confíen en su talento”.