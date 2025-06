Aida Cuevas celebrará 50 años de carrera con un emotivo concierto en el Auditorio Nacional

Aída Cuevas en conferencia de prensa por el 50 aniversario de trayectoria artística Foto: Cortesía

La voz que ha acompañado por décadas al mariachi mexicano está de fiesta. Aida Cuevas, reconocida como La Máxima Exponente de la Música Mexicana, celebra 50 años de trayectoria artística con una gira nacional que promete ser un homenaje vibrante y emotivo a su carrera y a la música tradicional que la ha acompañado toda la vida.

El 14 de septiembre, la intérprete de clásicos como El pastor y Te vas a quedar con las ganas se presentará en el imponente Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte del tour “50 Años Cantando a México”, una serie de conciertos que recorrerán también Monterrey (6 de septiembre, Showcenter) y Guadalajara (7 de septiembre, Teatro Diana).

“Yo he sido fiel a mi música ranchera desde hace 50 años, es un género al que le soy fiel porque lo siento y me apasiona", asegura Cuevas. Y no es para menos: la cantante ha llevado el mariachi a escenarios internacionales con una voz inconfundible, pasión por sus raíces y una entrega total en cada interpretación.

Aida Cuevas no solo ha conquistado corazones con su talento, también ha sido reconocida a nivel internacional con premios como el GRAMMY® y el Latin GRAMMY®, siendo una de las pocas artistas del género en lograrlo.

Cartel oficial del concierto de Aída Cuevas por el 50 aniversario de trayectoria artística Foto: Cortesía

El concierto del Auditorio Nacional será una fiesta llena de nostalgia y orgullo nacional, con una producción de alto nivel, mariachi en vivo y una selección de los temas más representativos de su carrera. Se espera una velada cargada de emociones, donde el público podrá cantar, recordar y celebrar junto a una de las voces más importantes de la música vernácula.

Boletos y fechas de la gira

La venta de boletos comenzará el viernes 20 de junio a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto a partir de las 11:00 horas. La gira incluye tres fechas principales:

Ciudad de México – 14 de septiembre – Auditorio Nacional

– 14 de septiembre – Monterrey – 06 de septiembre – Showcenter

– 06 de septiembre – Guadalajara – 07 de septiembre – Teatro Diana

Con medio siglo sobre los escenarios, Aida Cuevas ha demostrado que la música mexicana está más viva que nunca. Su gira 50 Años Cantando a México no es solo una celebración personal, sino una oportunidad para reencontrarse con nuestras raíces a través de una de las voces más auténticas y poderosas del país.

¡Un concierto que promete ser tan inolvidable como su legado!