¿Travis Scott en la mira? Pusha T lanza duras indirectas y revive la tensión en el rap

Travis Scott y Pusha T se enfrascan en una nueva polémica

Parece que se avecina una nueva vendetta en la escena del rap, ya que Pusha T, conocido por su precisión lírica y su historial de enfrentamientos en la industria, ha encendido las alarmas tras lanzar un verso explosivo en el nuevo sencillo de Clipse, en el que lanza claras indirectas a Travis Scott... y de paso también a Kylie Jenner.

El cuarto verso de la canción no deja espacio a dudas: Pusha cuestiona la relación entre Travis y Kylie, insinuando que ella no necesita al rapero por su propio éxito y sugiriendo que Scott nunca encajó en el mundo de lujo que rodea a la socialité. Incluso deja caer que fue él mismo quien estuvo ahí para consolar al rapero de Houston. ¿Una jugada lírica o un ajuste de cuentas personal? Usted juzgue.

En el último verso, Pusha dispara con esta línea:

“You cried in front of me, you died in front of me / Calabasas took your b‑tch and your pride…”

Por si esto no fuera poco, amenaza con sacar a la luz material visual (“video… A.E. it”) que podría generar más controversia al rapero de Houston.

Un conflicto que viene de atrás

La tensión no es nueva. En una entrevista reciente con GQ, Pusha T reveló las razones detrás de su enojo: todo apunta al álbum Utopia de Travis Scott, y en particular a la canción Meltdown, donde Drake arremete contra Pharrell con una línea que hace referencia directa a sus cadenas. Esto, en palabras de Pusha, fue una “traición”, ya que Pharrell participó como productor en el disco, y Travis no solo permitió que la línea permaneciera, sino que nunca lo comunicó.

Para Pusha, este acto no solo fue desleal, sino que lo pinta como alguien que se alinea con quien más le convenga, sin importar los lazos creativos o personales. En otras palabras, “Un vendido”, como lo calificó en la entrevista.

¿Responderá Travis?

Si algo sabemos es que Travis Scott no es un rapero conocido por meterse en beefs líricos, pero este podría ser un reto difícil de esquivar. Aunque tiene una base sólida y millones de fans, enfrentarse a Pusha T en un duelo lírico sería como jugar en campo minado. Ya lo vimos en su pasada confrontación con Drake, donde Pusha salió claramente vencedor.

En el podcast Night Cap, el rapero Bun B —gran aliado de Travis— advirtió sobre la gravedad de este enfrentamiento. Según él, enfrentarse a Pusha en un duelo de barras puede ser un error estratégico.

“Pusha’s a dangerous man… but Travis ain’t ’bout to back down.”

Las especulaciones giran en torno al hecho de que Travis está más orientado al vibe, la composición lírica y producción, mientras que Pusha es un experto consagrado en las batallas líricas. Esto genera el consenso de que Travis podría salir perdiendo si decide responder...¿Se viene una nueva batalla de barras?