Foster The People regresa a CDMX con concierto en noviembre en el Pepsi Center WTC

Foster the People rergresa a la CDMX en un concierto para noviembre

Sin duda, el último trimestre de este 2025 viene cargado de muchos conciertos, y es que la banda estadounidense de indie pop Foster The People, liderada por Mark Foster e Isom Innis, anunció oficialmente que regresará a México con un show en solitario programado para el 25 de noviembre de 2025 en el icónico Pepsi Center WTC, ubicado en la colonia Nápoles de la capital mexicana

¿Cuándo y en dónde será el concierto de Foster the People?

Fecha y hora: Martes, 25 de noviembre de 2025, a las 21:00 hrs.

Lugar: Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Col. Nápoles, Benito Juárez, CDMX).

Este concierto formará parte de la Paradise State of Mind Tour, que promociona su más reciente álbum Paradise State of Mind (lanzado el 16 de agosto de 2024).

Venta de boletos

La preventa Banamex se llevará a cabo el 26 y 27 de junio, seguida de la venta general en Ticketmaster el 27 de junio.

Además, habrá una venta anticipada exclusiva para fans el 25 de junio, accesible mediante un registro previo en el sitio oficial de la banda; quienes se registren recibirán un código oficial para acceder primero a los boletos.

Los precios oficiales aún no se han publicado, pero habrá disponibilidad para zona general hasta VIP, con información pendiente en plataformas oficiales.

Cartel oficial concierto Foster the People en el Pepsi Center WTC

Foster The People debutó en este recinto en 2018, cuando presentaron su disco Sacred Hearts Club, en un concierto en el que interpretaron éxitos como “Pumped Up Kicks” y “Helena Beat”. Ahora, con más de una década de trayectoria y su cuarto álbum, prometen un espectáculo lleno de energía y renovado repertorio, incluyendo temas como “See You In The Afterlife” y “Feed Me” del nuevo material.