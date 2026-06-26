¿De qué murió Luis de la Rosa? El animador mexicano que trabajó en Into the Spider-Verse

Luis de la Rosa El artista originario de Sonora falleció durante su estancia en Francia tras asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

Durante la noche del jueves 25 de junio de 2026 se dio a conocer la muerte de Luis de la Rosa, destacado animador mexicano de 34 años de edad que se encontraba en Francia tras asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy para presentar su proyecto independiente más reciente, Ash Raider World.

Luis de la Rosa destacó entre los animadores de su generación por su estilo versátil en escenas de acción dinámica y alta energía visual, combinando la animación tradicional con secuencias de combate fluidas. Su talento lo llevó a trabajar para grandes estudios como Sony Pictures Animation, Warner Bros. y Netflix, por lo que su pérdida ha representado un golpe significativo a la animación moderna.

Luis de la Rosa muere en accidente durante su estancia en Francia

De acuerdo con los primeros reportes realizados por la prensa francesa, Luis de la Rosa falleció el miércoles 24 de junio de 2026 durante su asistencia al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy que inició el domingo pasado en diversos espacios históricos y culturales de la ciudad para la presentación de proyectos animados.

La prensa local informó que el animador mexicano falleció tras ser arrollado por un tren del sistema Léman Express, alrededor de las 20:00 horas en las vías férreas cercanas a la avenida Aristide Briand. Según funcionarios del servicio, De la Rosa “transitaba por una zona restringida al público”, lo que produjo el impacto pese a las advertencias emitidas por el maquinista.

No obstante, la autoridad francesa aseguró que emprenderán con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente que culminó en la trágica pérdida del animador.

Trayectoria de Luis de la Rosa, el animador mexicano que falleció en Francia

Nacido en Hermosillo, Sonora, el destacado artista de 34 años había logrado forjar una carrera mediante su talento singular, el esfuerzo, la pasión y, a menudo expresado en redes sociales, su amor por la animación, consolidándose como uno de los orgullos talentos nacionales que destacaron en la industria internacional pese a la intensa competencia propia de Hollywood.

De la Rosa estudió inicialmente Arquitectura, sin embargo, decidió abandonar ese camino para dedicarse por completo a la animación y perfeccionar las técnicas que ya había aprendido de forma autodidacta en la Vancouver Film School de Canadá, de la cual se graduó con honores en el año 2015.

“Mi principal interés era encontrar gente profesional que trabajara de esto y me dijera lo que estaba haciendo mal”, explicó en una entrevista a Proyecto Puente cuando habló de su razón para estudiar en otro país, tras un largo periodo en el que se formó de manera autodidacta al crear animaciones personales durante su tiempo en arquitectura.

El talento que construyó tanto de manera solitaria como con apoyo de las técnicas aprendidas en el diplomado de Canadá, lo llevó a trabajar con más de 14 estudios internacionales, entre ellos destacaron Sony Pictures Animation, Warner Bros., Netflix y Nickelodeon, consolidándose como Animador 2D Senior con más de una década de experiencia.

El legado de Luis de la Rosa: “El camino solo se abre cuando caminas a través de él”

Entre sus trabajos más destacados de cine y series en plataformas de streaming o para televisión, se encuentran:

Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Space Jam: A New Legacy.

My Little Pony: The Movie.

Animaniacs.

Carmen Sandiego.

Su proyecto más reciente, Ash Raider World, se trataba de una serie original de su autoría que buscaba impulsar durante su visita en el destacado festival Annecy este año; la historia de su creación seguiría las aventuras de una joven skater en un mundo postapocalíptico que, cuyas circunstancias, la enfrentan continuamente al cuestionamiento: ¿avanza hacia su sueño o sólo está corriendo por su vida?

Another year, another lesson: pic.twitter.com/kxnlP4I5ie — Luis De la Rosa (@LemurasArt) January 15, 2026

“Otro año, otra lección”, escribió De la Rosa en sus redes sociales a inicios de este 2026, “Encuéntrate en las cosas que amas. Presta atención a lo que ves que otros no ven. La fe no es racional; las decisiones más importantes son instintivas. Asegúrate de que tus intenciones estén impulsadas por el amor. El camino solo se abre cuando caminas a través de él”.

La pérdida de Luis de la Rosa sacudió la industria de la animación, no únicamente por su talento particular para creaciones enérgicas, sino también por el impacto que su trayectoria de perseverancia, visión creativa y pasión genuina tuvo en artistas más jóvenes.