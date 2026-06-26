¿Por qué Wikipedia baneó a Larry Sanger? Uno de los fundadores del sitio ya no puede editarlo

Bloquean a Larry Sanger de Wikipedia “No hubo debido proceso, ni fiscal, ni juez imparcial, ni jurado”, expuso en sus redes sociales.

Larry Sanger, cofundador del popular sitio web Wikipedia, fue bloqueado de manera indefinida para editar la enciclopedia en línea más visitada a nivel global. De acuerdo con la comunidad de editores del proyecto, la decisión fue tomada tras determinar que Sanger realizó “proselitismo” al promover exteriormente una iniciativa que pretendía evitar que el sitio tenga prejuicios contra “opiniones y grupos actualmente desfavorecidos”.

En redes sociales, Larry Sanger declaró que la medida fue tomada por el “consenso de una turba” que le “odiaba” tras más de una década en la que señaló el “sesgo ideológico de izquierda” en diversos temas de la enciclopedia en línea, lo que impedía un mayor equilibrio en el sitio.

¿Por qué Wikipedia baneó a Larry Sanger?

La comunidad de editores de Wikipedia determinó bloquear indefinidamente al cofundador del sitio, Larry Sanger, tras concluir que incurrió en ‘off-wiki canvassing’, término utilizado por la plataforma para describir la invitación a personas externas a la plataforma con el objetivo de influir en discusiones o decisiones editoriales, lo cual viola las políticas de la enciclopedia en línea.

Según reportan medios estadounidenses, Sanger promovió en redes sociales y durante entrevistas su iniciativa WikiProject Intellectual Diversity, un proyecto que buscaba atraer nuevos colaboradores para reforzar lo que él considera un “mayor equilibrio ideológico” dentro de la enciclopedia más popular del internet.

Para lograr dicho equilibrio, la propuesta de Sanger pretendía evitar que el sitio tuviera prejuicios contra “opiniones y grupos desfavorecidos” en la actualidad, tomando por ejemplo las posiciones proisraelíes y los sesgos contra comunidades hindúes.

Los administradores de Wikipedia concluyeron que estas acciones buscaban influir en las discusiones internas del sitio mediante la incorporación de participantes externos, conducta restringida por las políticas del sitio.

A su vez, algunos editores expresaron preocupación por posibles llamados al “outing”, práctica que consiste en divulgar información personal de otros colaboradores y cuya acusación también tomada en cuenta durante el proceso de decisión.

Larry Sanger rechaza las acusaciones; Wikipedia sostiene que violó sus políticas

Tras salir a la luz el bloqueo indefinido, Sanger se pronunció en sus redes sociales contra la medida ejercida y aseguró que ésta fue tomada sin un proceso justo, calificando la situación como el “consenso de una turba”, negando haber solicitado a externos a intervenir en discusiones específicas, sino únicamente invitarlos a participar en el proyecto que —según propuso— contribuiría a mejorar la enciclopedia en línea.

“No existe el debido proceso. Se está bloqueando a la gente —es decir, sancionándola— y, sin embargo, no se respetan ciertas normas que se aplicarían en cualquier otro procedimiento disciplinario serio", acusó Sanger.

Well, that’s that—I’ve been blocked by Wikipedia “indefinitely” for unstated reasons, by the “consensus” of a mob. There was no due process, no prosecutor, no dispassionate judge, no jury, no interpretation of law. All my judges were self-selected and hated me. 🤣 pic.twitter.com/N57BRWTG4K — Larry Sanger (@lsanger) June 22, 2026

De acuerdo con el cofundador de Wikipedia baneado del sitio, la plataforma "se ha convertido más que nunca en una anarquía regida por la ley de la turba", declarando al medio The Jewish Chronicle que el objetivo de su iniciativa era únicamente garantizar que el sitio no tuviera prejuicios, incluyendo las posiciones actualmente desfavorecidas.

Al su vez, Sanger negó haber promovido el “outing” de otros editores, explicando que su propuesta consistía en que ciertos administradores de alto nivel hicieran pública su identidad para fortalecer la transparencia, sin embargo, esto nunca implicó el apoyo a la publicación de datos personales de colaboradores individuales.

Por su parte, el comité encargado de cerrar la discusión dentro de Wikipedia señaló que existía un consenso suficiente para considerar que Sanger había realizado “actividades de off-wiki canvassing”, concluyendo que sus acciones no contribuían de manera constructiva al desarrollo del sitio bajo las reglas vigentes.