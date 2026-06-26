Sara Hebe lanza Negocionismo, un álbum que retrata el cansancio de la era digital

Sara Hebe presenta "Negocionismo" Foto: Cortesía (Montecruz Foto)

Vivimos en una época en la que prácticamente todo parece tener un precio. El tiempo, la atención, las relaciones personales, el arte e incluso el descanso se han convertido en bienes sujetos a la lógica del mercado. Esa sensación de agotamiento colectivo es el punto de partida de Negocionismo, el séptimo álbum de la cantante, compositora y rapera argentina Sara Hebe, quien entrega una de las obras más conceptuales y personales de su carrera.

Más que una colección de canciones, el disco funciona como un manifiesto artístico sobre el presente. A través de diez temas, Sara Hebe explora el desgaste emocional provocado por la precariedad laboral, el exceso de información, la economía digital, la industria musical y la velocidad con la que transcurren los vínculos humanos. Todo ello sin perder la energía contestataria que ha caracterizado su trayectoria dentro de la música independiente latinoamericana.

¿Qué significa Negocionismo?

El título del álbum nace de un concepto creado por la propia artista. Se trata de una palabra que combina “negocio” y “negacionismo”, con la intención de describir una época en la que prácticamente cualquier aspecto de la vida puede convertirse en mercancía.

Para Sara Hebe, este término resume una realidad en la que el dinero atraviesa todas las dimensiones de la existencia: el trabajo, las relaciones personales, la creación artística, el medio ambiente y hasta la manera de imaginar el futuro.

“Negocionismo es mi séptimo disco y uno de los más pensados. Es la primera vez que logro conceptualizar de esta forma. Encontré una palabra inventada que resume lo que aparece en las canciones”, explica la artista.

Sara Hebe presenta "Negocionismo" Foto: Cortesía

Un viaje sonoro entre el rap, el punk y la electrónica

Producido por Manu Calmet, Negocionismo representa también una evolución musical para Sara Hebe.

El álbum fusiona rap, dub, drum and bass, dubstep, pop, rock y punk, creando una propuesta sonora que mantiene la fuerza de sus letras mientras incorpora nuevas texturas electrónicas. Lejos de suavizar su discurso, la producción potencia el contraste entre la crítica social y la energía bailable que caracteriza su música.

La cantante convierte la pista de baile en un espacio de reflexión. Sus canciones cuestionan el presente, pero también invitan al movimiento, demostrando que la protesta también puede expresarse desde el ritmo y el cuerpo.

Sara Hebe presenta "Negocionismo" Foto: Cortesía

“SAQUEO” y “Anticripto”, las primeras señales del álbum

Antes del lanzamiento del disco completo, Sara Hebe presentó dos sencillos que anticipaban la dirección conceptual del proyecto.

“SAQUEO” plantea una crítica al consumo, la desigualdad y la privatización de bienes esenciales tras la pandemia, mientras que “Anticripto” aborda fenómenos contemporáneos como el dinero digital, las noticias falsas, las teorías conspirativas y la dificultad para distinguir entre realidad y ruido informativo.

Ambas canciones funcionan como una radiografía de una generación que vive entre la incertidumbre económica y la sobreexposición digital.

El álbum cuenta con la participación de Barbi Recanati, Malcriada, Dum Chica y AKA ROMEA.

Más que colaboraciones comerciales, Sara Hebe las concibe como encuentros creativos surgidos de la amistad, la afinidad artística y la construcción de redes independientes. En una industria donde predominan la competencia y el rendimiento, estas colaboraciones representan una apuesta por el trabajo colectivo y el apoyo mutuo.

Sara Hebe presenta "Negocionismo" Foto: Cortesía (marcelo cugliari)

México ocupa un lugar especial en esta nueva etapa

Dentro de la promoción de Negocionismo, la artista reconoce que México se ha convertido en uno de los territorios más importantes de su carrera.

La conexión se ha fortalecido gracias a sus presentaciones en el país, al crecimiento constante de su audiencia mexicana y a la colaboración con la artista Malcriada en la canción “México”. Además, Sara Hebe asegura que existen afinidades culturales que la motivan a seguir desarrollando proyectos en territorio mexicano.

“México ocupa un lugar que espero seguir construyendo. Tengo público allá, he tocado varias veces y quiero seguir conectando con ese territorio”, afirma la cantante.

Con más de quince años de trayectoria, Sara Hebe ha construido una carrera marcada por la mezcla de géneros musicales y una mirada crítica sobre la realidad latinoamericana.

En Negocionismo, esa identidad alcanza una nueva dimensión. El disco no solo denuncia el desgaste provocado por la precariedad, el trabajo permanente o la saturación informativa; también propone recuperar la imaginación como una herramienta para construir otras formas de vivir y relacionarse.

En tiempos donde todo parece medirse en métricas, algoritmos y rentabilidad, la artista argentina responde con diez canciones que reivindican el arte como un espacio de resistencia, reflexión y libertad.