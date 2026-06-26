Nijiro Murakami es acusado por agredir a su exnovia: “la golpeó cuatro veces y causó lesiones graves”

Nijiro Murakami El caso fue remitido a la fiscalía de Tokio después de que Murakami aceptara las acusaciones.

Medios japoneses revelaron que el actor Nijiro Murakami, quien alcanzó la fama internacional por su papel de Chishiya Shuntaro en el éxito de Netflix, Alice in Borderland, está siendo investigado por las autoridades tras denuncia de violencia física contra su expareja, quien presentó las acusaciones a principios de este año y cuya veracidad fue confirmada por Murakami, lo que conllevó a que el caso se remitiera a la Fiscalía de Tokio.

El incidente de agresión ocurrió durante el año 2024, cuando el actor aún mantenía una relación romántica con la víctima. De acuerdo con la información reportada por medios asiáticos como Nikkan Sports y la Agencia Central de Noticias en Taiwán, la denuncia reportó golpes severos a la mujer que tuvieron por consecuencia hasta un mes de recuperación.

Nijiro Murakami es acusado de agresión física contra su expareja: ¿qué fue lo que ocurrió y cuándo?

Según datos revelados por medios japoneses a partir de este 26 de junio de 2026, los informes de la acusación indican que Nijiro Murakami habría protagonizado altercados físicos entre marzo y mayo de 2024 con su entonces pareja; las agresiones físicas incluían tirones de pelo, agresiones al rostro y golpes en la cabeza contra una ventana, de tal severidad que la víctima necesitó más de un mes de recuperación.

Los actos ocurrieron dos años atrás en su residencia de Shibuya, Tokio, sin embargo, la mujer —cuya identidad no fue revelada— acudió a la Policía Metropolitana de la ciudad a principios de este año para levantar la denuncia de violencia en contra de Murakami.

En años recientes, el actor había expresado preocupaciones sobre su salud mental y física, por lo que decidió tomar un descanso de la actuación en 2023; en consecuencia, abandonó el proyecto de la obra Evangelion Beyond y no asistió a la alfombra roja de Tokyo Revengers 2, teniendo únicamente un cameo en la tercera temporada de Alice in Borderland y en la serie singapurense-japonesa Lost and Found.

Murakami admite cargos de violencia contra su exnovia: “no cabe duda de que la lastimé”

La relevancia del caso estalló al ser remitido a la fiscalía de Tokio después de que Murakami aceptara las acusaciones en su contra, admitiendo haber lastimado a su expareja y cuyo testimonio coincidió con los cargos realizados por la mujer a la Policía Metropolitana de la ciudad.

"No cabe duda de que la lastimé", declaró el actor japonés durante un interrogatorio voluntario, por lo que la fiscalía ha emprendido una investigación de las pruebas para determinar si se pueden presentar cargos formales contra Nijiro.

Hasta el momento, la estrella japonesa no ha realizado ninguna declaración pública desde que la noticia se dio a conocer, de la misma forma, su agencia de representación ha mantenido el silencio ante la polémica y no ha proporcionado ninguna información sobre la situación legal de Murakami.