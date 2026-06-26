Millie Bobby Brown y David Harbour trabajarán juntos en nueva serie de Netflix: ¿Cuál fue la polémica cuando estuvieron en Stranger Things?

¿Qué pasó entre Millie Bobby Brown y David Harbour? | El encuentro en una nueva producción revive la polémica.

Después de meses de especulaciones sobre un supuesto conflicto durante la producción de Stranger Things, Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a compartir pantalla en una nueva serie de Netflix.

La plataforma confirmó que ambos actores protagonizarán un thriller de espionaje en el que interpretarán nuevamente a una hija y su padre, aunque esta vez en una historia completamente distinta a la del exitoso fenómeno de ciencia ficción.

¿Cuál fue la polémica entre Millie Bobby Brown y David Harbour?

El anuncio llega meses después de la controversia que rodeó a los actores, luego de que medios aseguraran que Brown había presentado una denuncia interna contra Harbour por presunto acoso laboral e intimidación durante el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things.

De acuerdo con esa versión, la denuncia incluía varias acusaciones relacionadas con presunto bullying y comportamientos intimidatorios en el set. El reporte aseguraba que Netflix realizó una investigación interna durante varios meses y que, tras el proceso, Brown estuvo acompañada por un representante personal durante las filmaciones.

Pese a los rumores, ambos actores aparecieron juntos durante la alfombra roja del estreno de la quinta temporada, donde intercambiaron abrazos y hablaron con cariño sobre la relación que construyeron tras una década trabajando juntos.

David Harbour y Millie Bobby Brown sostuvieron que estos rumores eran falsos

Tiempo después, David Harbour rompió el silencio y aseguró que la historia publicada por The Mail on Sunday era falsa. En entrevista con Variety, el actor explicó que la publicación incluso detonó un episodio relacionado con su salud mental, ya que vive con trastorno bipolar.

El actor también reconoció que, debido a los episodios derivados de su condición, en ocasiones pudo comportarse de manera errática en el set, algo que calificó como “vergonzoso”, aunque negó haber acosado a su compañera.

Por otro lado, la actriz explicó que, con el paso de los años, ambos desarrollaron una dinámica muy sólida que les permitía exigirse emocionalmente durante las escenas.

“Siempre habrá mucha gratitud. Compartir esa experiencia con él durante tantos años es algo que siempre voy a valorar”, expresó.

¿De qué tratará la nueva serie?

La nueva producción de Netflix seguirá la historia de Matt Wolfe (David Harbour), un exagente del FBI convertido en consultor de seguridad que debe regresar al campo cuando su hija distanciada, Rebecca (Millie Bobby Brown), desaparece durante una misión.