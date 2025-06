¿Pueden los héroes volver a ser súper en el cine? El género de súper héroes busca regresar a lo más alto con dos apuestas importantes para este verano.

Este mes de junio comenzó la temporada de “blockbusters” en el cine. Algunas de las producciones con mayor inversión del año llegan a las pantallas grandes con la esperanza de recaudar sumas importantes de dinero, batalla que se ha ido dificultando en años recientes. Dos de las apuestas más importantes de este verano son precisamente cintas del mundo de los súper héroes en busca de rescatar no sólo a sus casas productoras, sino a su propio género.

Marvel y la época dorada de las capas y máscaras

Con el estreno de Iron Man en 2008, Marvel Studios y Disney comenzaron un camino con grandes éxitos de taquilla, recibiendo críticas favorables tanto del público como de la crítica especializada. El género de películas de súper héroes de cómics adaptados a la pantalla grande vivió su edad dorada abarrotando las salas año tras año.

Cintas como: Avengers, Captain América: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Spiderman: Homecoming, Captain América: Civil War o Black Panther fueron algunos de los títulos con mayor recaudación durante estas primeras etapas en la que Marvel fue contando historias independientes, pero entrelazadas al estar dentro del mismo mundo ficticio.

Esta fórmula llegó a su cúspide durante Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. La llamada “Saga del Infinito” concluía en una historia dividida en dos película donde todos los héroes y heroínas coincidían en un evento épico para salvar el Universo de Thanos y su ejercito alienígena.

Ambas cintas se mantienen en el top 10 de películas más taquilleras de la historia, con 2 mil 21 millones 415 mil 39 y 2 mil 320 millones 250 mil 281 dólares respectivamente, superando hasta seis veces su presupuesto de producción.

Los altibajos después de Endgame

Con el público más cautivo que nunca en este género cinematográfico, Marvel Studios y Disney no sólo optaron por continuar, sino que trazaron un plan para seguir expandiendo su universo con nuevos formatos de series y la incorporación de más personajes como los X-Men tras adquirir los derechos con la compra de Fox.

De esta forma comenzó la nueva “Saga del Multiverso” buscando emular la formula anterior con múltiples historias independientes pero conectadas dentro del mismo mundo para llegar a un épico desenlace contado en dos películas con Kang el conquistador como el nuevo gran villano.

Sin embargo, el actor estadounidense Jonathan Majors fue arrestado en 2023 acusado de agresión, estrangulamiento y acoso a su ex pareja. A pesar de ser liberado el mismo día, Majors fue declarado culpable por el delito de agresión. Esta situación legal, junto con el mal recibimiento que tuvo el debut de su personaje en Antman: Quantumania, llevaron a Marvel a tomar la decisión de despedir al intérprete y tomar un nuevo rumbo para su historia.

Previo a esto, Marvel tuvo múltiples tropiezos con películas que no consiguieron se rentables como The Marvels, Black Widow, Eternals y Antman: Quantumania. De forma similar; Ms Marvel, She-Hulk, Echo y Secret Invasión tuvieron rendimientos precarios dentro de la plataforma de Disney+.

En 2024, Marvel reveló que Robert Downey Jr , quien interpretó a Iron Man, estará regresando próximamente para darle vida al Dr. Doom, villano que además estará reemplazando a Kang como la principal amenaza a vences en las próximas cintas de Avengers.

Mientras tanto, en otro multiverso

Pero mientras Marvel vivió su camino de éxitos y fracasos. Warner Bros buscó incorporarse al interés del público por este género creando su propio universo cinematográfico con los personajes de DC Comics, situación que comenzó con pasos prometedores y que terminó antes de siquiera poder concluir sus historias.

En Junio de 2013, este universo nació con Superman: Man of Steel, protagonizada por Henry Cavill como Clark Kent / Superman y trajo consigo a nuevas versiones de personajes populares como Batman (Ben Afleck) o Wonder Woman (Gal Gadot), así como nuevos héroes que debutaron en la pantalla grande como Aquaman (Jason Momoa) o Shazam (Zachary Levi).

Las pérdidas en taquilla, diferencias creativas entre Warner y DC Studios, la salida de Zack Snyder, incertidumbre con actores y actrices principales del elenco llevaron a la cancelación de múltiples proyectos y finalmente a enterrar de este universo extendido que dejó inconclusas o en la ambigüedad estas historias.

¿Dónde está el género de Súper Héroes actualmente?

Por otra parte, también han existido algunas propuestas fuera de los personajes y Marvel que le han dado un tratamiento distinto al género de los Súper Héroes más allá de los enfrentamientos del bien contra el mal.

Uno de los más populares y exitosos ha sido la serie “The Boys”. Basada en el comic del mismo nombre, muestra a las y los meta humanos siendo utilizados por las corporaciones de forma corrupta y violenta que operan constantemente fuera de la ley para beneficio propio y el de sus patrocinadores.

La serie toma arquetipos de personajes conocidos como Superman (Homelander), Capitán América (Soldier Boy), Wonder Woman (Queen Maeve), Flash (A-Train) , entre otros. También, se busca retratar cómo la sociedad actual trata a las celebridades mediáticas y sus escándalos.

Otra ejemplo fue lo hecho por Sony en las dos primeras entregas de Deadpool, quien a pesar de ser un personaje de los Comics de Marvel, se alejó del formato tradicional del UCM, presentando una parodia en la que el personaje principal rompe constantemente la cuarta pared haciendo referencias a la vida real y haciendo constante chistes a las películas de súper héroes.

Llamado a los más poderosos

Ahora, este verano llegarán dos cintas que podrían marcar el rumbo tanto de sus casas productoras como del género cinematográfico.

Este jueves 10 de julio, llegará a las pantallas grandes una nueva versión de Superman, protagonizada por David Corenswet y dirigida por James Gunn. La cinta no sólo es una nueva visión de uno de los personajes más icónicos de los paneles de cómics, sino la construcción de un nuevo universo compartido con diferentes proyectos en puerta que podrían volver a tambalearse si el resultado en taquilla no es el esperado.

Para el 24 de julio, tendremos la llegada de Fantastic Four: First Steps con Pedro Pascal encarnando a Reed Richards. Estos personajes se incorporarán al UCM luego de la compra que hizo Disney de los derechos de los personajes con la adquisición de Fox. Además, se espera que esta historia plantee los sucesos previos a la trama de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, que buscan culminar la “Saga del Multiverso”.