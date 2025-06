Herman presenta ‘Edición de luz’: la reedición de su álbum ‘Cuando todo se apaga’ con nuevas canciones

Herman regresa con "Edición de luz" de "Cuando todo se apaga" Foto: Cortesía

La tarde está tranquila, pero en la voz de Herman se sienten las vibras de la emoción de compartir un nuevo capítulo en su carrera musical. Hoy, en la Ciudad de México, el cantautor mexicano nos abre las puertas a su proceso creativo, su evolución y cómo la música ha sido su vía para atravesar los momentos más personales y transformadores de su vida en una charla con Crónica Escenario.

La reedición de “Cuando todo se apaga” bajo el nombre de Edición de luz es, sin duda, un paso importante en tu carrera. ¿Qué te motivó a lanzar esta nueva versión del álbum?

“Para mí, Edición de luz es una forma de hacerle justicia a un disco que fue clave en mi vida, pero también una forma de darle un respiro y mostrar cómo ha evolucionado todo desde que lo lancé. La reedición tiene nuevas canciones, versiones alternativas y algunas presentaciones en vivo que, para mí, aportan una nueva energía a este proyecto. Quería compartir con el público cómo esas canciones han seguido creciendo, tanto en lo sonoro como en lo emocional. Además, es una manera de abrir un nuevo ciclo, uno que trae consigo una luz distinta, más suave y clara.”

Dentro de esta reedición, Cielo se convierte en el sencillo principal. ¿Qué significa esta canción para ti, y cómo refleja tu crecimiento artístico?

"Cielo es una canción que me conecta con el ahora, con lo que estoy viviendo en este momento. Habla de cómo la vulnerabilidad y el miedo al cambio nos acompañan, pero al final, también nos empoderan. Yo mismo me he encontrado en esos momentos de transformación, donde el pasado parece más seguro, pero al final, la música y la aceptación de lo nuevo me han enseñado a fluir. Esta canción refleja eso: abrazar la vulnerabilidad y aprender a soltar lo que ya no nos sirve, con calma y apertura. Es un reflejo de cómo he cambiado, de cómo he aprendido a aceptar mis propios miedos y avanzar."

Hablando de Cielo, cuéntanos más sobre el proceso de composición y producción. ¿Cómo fue tu colaboración con Ricardo Salvador?

“Ricardo es un compañero de trabajo increíble. Desde que comenzamos a colaborar, nuestra relación se ha basado en mucha confianza y libertad. En Cielo, teníamos claro que queríamos algo muy orgánico pero, al mismo tiempo, experimental. Usamos elementos electrónicos, pero siempre de manera sutil, para no perder la esencia de lo que quería transmitir. La voz, por supuesto, es la protagonista, pero los detalles en la producción, como las texturas sonoras, juegan un papel esencial. La atmósfera que queríamos crear era de calma, de introspección, y creo que lo logramos."

La vulnerabilidad, el miedo al cambio y la aceptación de la transformación son temas clave en Cielo. ¿Cómo esta canción refleja tus propias experiencias de vida?

“Creo que todos atravesamos momentos de miedo y transición. En mi caso, el proceso de hacer música siempre ha sido terapéutico. Durante la pandemia, Cuando todo se apaga fue una salida para muchos sentimientos que necesitaba procesar, pero con Cielo empecé a darme cuenta de que el cambio es parte del proceso. Aceptarlo no es fácil, pero cuando lo haces, encuentras una paz muy distinta. Cielo es el reflejo de esa aceptación y de cómo, aunque el cambio asuste, es lo que nos da la oportunidad de ser mejores.”

¿Cómo describirías la evolución de tu sonido con Cielo y cómo esta canción marca un nuevo capítulo en tu carrera?

"Cielo es un paso hacia un sonido más luminoso, más suave, pero sin perder la esencia de lo que hago. Mi música ha evolucionado, pero la honestidad emocional sigue siendo la base. Esta canción marca un capítulo distinto, donde la transformación es el eje. En el futuro, quiero seguir explorando esa luminosidad, pero siempre desde la profundidad emocional que caracteriza mi música. Es un cambio natural, no forzado, pero que siento que refleja mi crecimiento".

Herman regresa con "Edición de luz" de "Cuando todo se apaga" Foto: Cortesía

En comparación con Cuando todo se apaga, ¿qué nuevos elementos presenta Edición de luz?

“En Edición de luz, la producción tiene más capas, tanto sonoras como emocionales. Las canciones que agregué tienen una carga emocional más ligera, pero igual de intensa. Además, al ser una reedición, he querido darle espacio a la improvisación y a la espontaneidad que se genera en vivo. Las versiones en vivo son muy especiales porque permiten que el público partícipe en la creación de esa atmósfera. En cuanto a los arreglos, los toqué un poco más y los hice más complejos, sin perder la esencia cálida y minimalista.”

Tu primer álbum fue muy personal, y surgió en un momento complicado. ¿Cómo fue compartir esas experiencias a través de tu música, y qué impacto crees que tuvo en tu carrera?

“Fue una experiencia liberadora, aunque también difícil. Compartir esas vivencias personales a través de las canciones fue como abrir una ventana de mi alma, y sé que eso conectó con mucha gente. A veces, cuando escribo, siento que estoy conversando conmigo mismo, pero también con los demás. Mi primer álbum reflejó un periodo complicado, pero al mismo tiempo, fue un rescate. Fue un antes y un después, y el hecho de que la gente lo haya recibido con tanto cariño, me ha dado mucha fuerza para seguir creando.”

Ahora, mirando al futuro, ¿qué podemos esperar de tu segundo álbum de estudio?

“Este segundo álbum va a ser una continuación de todo lo que he aprendido y vivido desde que lancé el primero. Estoy en una etapa de experimentación, pero también de maduración. Va a ser un disco más amplio, con nuevas colaboraciones, nuevos sonidos, pero manteniendo la esencia de mi música. Va a ser más fluido, más conectado con las emociones que estoy viviendo ahora. Todavía está en proceso, pero siento que va a sorprender mucho.”

Para finalizar, ¿cómo te gustaría que la gente recordara esta etapa de tu carrera, especialmente con Edición de luz y el próximo álbum?

“Me gustaría que la gente lo vea como un proceso de evolución, de crecimiento. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado, y siento que esta etapa es muy significativa para mí. Con Edición de luz quiero que la gente sienta que hemos llegado a un lugar más luminoso, pero siempre con la honestidad y la vulnerabilidad que me caracteriza. Mi próximo álbum será otro paso hacia lo nuevo, hacia la música que aún no he explorado. Pero sobre todo, quiero que la gente se lleve de mis canciones algo real, algo que los haga sentir menos solos."

Con una sonrisa sincera, Herman sigue adelante con su camino musical. Con Edición de luz, ha demostrado que, como la luz al final del túnel, la música puede iluminar hasta el rincón más oscuro del alma. Y con su próximo álbum, la promesa de un viaje aún más profundo está en el horizonte. Hermano de la música, sigue tocando la esencia humana con cada acorde.