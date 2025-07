Believe firma a Millonario: apuesta global por el rap mexicano

Believe firma a Millonario (Productora Contenta Films)

Desde Monterrey hasta París, el rap de Millonario acaba de dar un giro crucial. La firma francesa Believe, una de las compañías líderes en distribución digital y desarrollo artístico global, anunció la incorporación del rapero regiomontano a su división de Artist Services. Con este movimiento estratégico, Believe refuerza su presencia en el sector urbano latinoamericano y apuesta por un artista con voz propia, legado callejero y ambición internacional.

Millonario —nombre artístico de César Renato Suárez Morales— no es nuevo en la escena: su carrera lo ha llevado desde los barrios de Monterrey hasta la pantalla grande, como en su papel en Los Jefes (2015), filme nominado al Ariel. Sin embargo, el paso a Believe marca una nueva etapa: la de consolidación global. Según Marco Cataño, director de Artist Services para América Latina, esta alianza no solo impulsará al rapero a nuevos mercados, también fortalece la división que dirige y demuestra la capacidad de Believe para acompañar a artistas de alto calibre en su evolución profesional.

“La firma con Millonario representa un parteaguas para nosotros”, afirmó Cataño. “Es un artista muy posicionado, con una base de fans enorme. Esta colaboración nos coloca en un nuevo nivel de notoriedad y alcance”.

De los barrios a las plataformas globales

Believe, con sede en Francia —el segundo país con mayor consumo de rap después de Estados Unidos—, ha puesto especial atención en dos grandes focos dentro del mercado mexicano: el regional mexicano y el Hip-hop. Con artistas como Simpson Ahuevo, El Pinche Mara y Robot95, la compañía ya tiene una presencia significativa en el panorama urbano. Pero con Millonario, su catálogo adquiere una nueva dimensión.

El artista, conocido por su estilo potente, su voz inconfundible y su capacidad para reflejar realidades sociales a través de la música, ya trabaja en un nuevo álbum que incluirá colaboraciones con figuras como Santa Fe Klan, Dan Sánchez y Tornillo. “Este disco viene cargadísimo”, adelanta Cataño. “La gente ya está hablando de estas canciones desde que él las publicó en sus redes”.

Lo que distingue a Believe es su modelo de acompañamiento para artistas independientes, que prioriza la autonomía creativa y los vínculos de confianza. “Aquí no imponemos. Millonario lleva la voz cantante de su carrera, nosotros aportamos estructura, estrategia y presencia global”, explica el ejecutivo.

La posibilidad de internacionalizar su carrera también está en el horizonte. Desde colaboraciones con estrellas del rap francés hasta posibles cruces con otros géneros musicales, como la cumbia o el reggaetón, el artista está abierto a nuevas fusiones. Cataño lo define como un músico “increíblemente versátil”, con la capacidad de adaptarse a distintos estilos sin perder su identidad.

Millonario (Productora Contenta Films)

Impulsar lo local, conquistar lo global

La firma con Believe llega en un momento clave para la industria musical en México. Según el informe 2024 de la IFPI, el país ya es el décimo mercado más grande del mundo en consumo musical, superando incluso a Australia. Este crecimiento ha venido de la mano de una explosión de géneros como el regional y el urbano, donde el Hip-hop mexicano empieza a buscar una voz más allá de sus fronteras.

“El Hip-hop nacional se ha quedado muy enfocado en México. Es masivo, sí, pero es hora de mirar hacia otros mercados”, señala Cataño. Para Believe, el reto está en ofrecer las herramientas necesarias para que artistas como Millonario puedan dar ese salto. La barrera del idioma, el estilo musical y el acceso a nuevas audiencias son factores que se deben trabajar desde la producción, las colaboraciones y la estrategia.

Millonario, por su parte, no pierde el ritmo. A punto de lanzar su primer sencillo bajo el sello de Believe a finales de julio, ya tiene un álbum completo y continúa grabando de manera incansable.

La motivación del rapero es evidente: “Tiene hambre, quiere romperla, quiere probarse”, dice Cataño. Y esa ambición es la que Believe busca acompañar. Con su estructura global presente en más de 50 países, la firma francesa está lista para hacer del rap mexicano una fuerza audible en cualquier rincón del mundo.

La incorporación de Millonario no solo consolida la apuesta de Believe por el talento mexicano; también abre un camino para que el rap hecho en México deje de ser una escena local y se convierta en un movimiento de alcance global. La historia, apenas comienza.

Como diría el mismo Millonario en sus rimas: “Vengo de abajo, pero voy arriba”. Con esta nueva etapa, todo indica que ese ascenso ya es una realidad.