Taylor Swift y Travis Kelce Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: revelan nuevos detalles sobre su realización en el Madison Square Garden (Instagram: @taylorswift y @killatrav)

Taylor Swift y Travis Kelce se preparan para celebrar su boda a principios del mes de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, bajo un operativo de seguridad y logística que ya ha comenzado a movilizar a las autoridades locales, lo que promete ser el evento más grande del año en la industria del entretenimiento.

¿Por qué la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se realizará en el Madison Square Garden?

La razón detrás de esta elección es muy sencilla: Swift y Kelce optaron por dicho recinto estratégico debido a que el Madison Square Garden carece de ventanas hacia el exterior y cuenta con un estacionamiento subterráneo.

Esto permite un blindaje total contra los paparazzi, garantizando una privacidad absoluta para la pareja durante su día especial.

Cierre de calles y el permiso de logística en Nueva York

Para llevar a cabo el evento, la empresa de producción Winick Productions tramitó una solicitud formal ante la Oficina de Permisos de Nueva York. Los documentos confirman medidas drásticas en los alrededores del recinto:

Se contempla el cierre total de las calles cercanas al Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio de 2026 .

. El permiso autoriza el despliegue de camiones de carga pesada y la instalación de una enorme carpa diseñada para recibir un flujo de entre 500 y 999 invitados.

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha sido uno de los temas más comentados a nivel global, emocionando especialmente a los swifties.

Ahora, a solo unos días, el sueño de ver el enlace matrimonial entre la intérprete de “Shake It Off” y la estrella de la NFL está a punto de convertirse en realidad.