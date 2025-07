Tour Ayer y Hoy: Comisario Pantera inicia gira nacional

México ha sido cuna de grandes bandas de rock en español y una de las agrupaciones con sello especial en este género es Comisario Pantera, banda fundada en el 2005 y que ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público.

Comisario Pantera Próxima presentación 2 de Agosto en el auditorio BB (David Barajas/David Barajas)

Comisario Pantera abre un nuevo capítulo con su gira Ayer y Hoy que arranca el 2 de agosto en el auditorio BB y promete revivir lo mejor de su carrera y presentar nuevo material. La banda adelantó que esta gira incluirá sorpresas y colaboraciones especiales y asegura que será una experiencia que los fans no querrán perderse.

En entrevista con Crónica, Roger Dávila, guitarrista de la banda, compartió su entusiasmo por esta etapa al destacar que el tour servirá también como ancla para el lanzamiento de su nuevo álbum también titulado Ayer y Hoy.

Entre las sorpresas que anunció, Roger menciona la colaboración de Comisario con la banda Los Daniels.

“Los Daniels es una banda que casi existe a la par de Comisario Pantera y con la que hemos compartido muchas veces escenario en festivales en distintos lugares y nunca habíamos colaborado. Entonces ahora se dio esta oportunidad de colaborar y pues súper padre. Creo que quedó bastante bien la canción, ha tenido buenos comentarios y demás. Va a ser Comisario Pantera y Daniels y eso va a ser, me parece, Guadalajara y Morelia.” mencionó Roger.

--¿Cómo te sientes con respecto a la gira?

Después de 15 años de estar en Comisario Pantera, pues sentimos que es un buen momento para también voltear atrás, para recapitular un poco todo lo que ha pasado, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Darnos cuenta en qué punto estamos también como banda y de nuestra carrera. Y bueno, esta gira también es un poco una celebración también de esa existencia, de 15 años de carrera, de estar ahora estrenando nuevos discos, nuevas canciones, colaboraciones. Se vienen más colaboraciones todavía que estamos por sacar.

- -¿Cómo has sentido la evolución de la banda?

Hemos crecido mucho, de muchas formas, musicalmente y también como personas, profesionalmente hemos aprendido mucho de la industria también aquí, de la música, del rock and roll mexicano. Y bueno, pues yo creo que las cosas pasan por algo también. Yo supongo todo lo bueno y todo lo malo que te pasa como banda te sirve de aprendizaje, obviamente.

Y ahorita estamos en un punto en el que nos sentimos bien, estamos sacando canciones de manera independiente. Estamos contentos también con eso. Y por otro lado, pues estamos intentando tener más colaboraciones.

-¿Dentro de la gira va a haber alguna sorpresa?

Probablemente sí, dependiendo de las fechas. Es complicado también por la agenda de todos los artistas. Por ejemplo, las colaboraciones que hemos tenido una es con Fabiola Rouda, que es una artista de Guatemala. Entonces es complicado de que ella luego ande aquí en México también para hacer algunas fechas con nosotros.

En algún momento lo hizo, hicimos Pal Norte este año también con ella. Hicimos otro festival en Querétaro, que fue el Festival City también. Y ella se echó un palomazo con nosotros con este primer sencillo de “Vuélveme a besar”.

Ahora para el 2 de agosto va a venir también, es una de nuestras invitadas estelares para esta fecha del auditorio BB.

Junto con nuestros amigos obviamente de los Daniels. Seguramente cuando toquemos por ahí cerca de Monterrey vayamos a poder tener la oportunidad, si coincidimos en tiempos, también con Sam Vázquez, que ella también es otra artista que colaboró hace poquito con nosotros.

Entonces, dependiendo de las fechas, yo creo que sí podríamos tener ciertos invitados. Por lo pronto, las dos fechas que te comento, que es Morelia y Guadalajara, esas sí están confirmadas que va a ser un show de Daniels con un show de Comisario Pantera.

-¿Con qué ciudad sientes que congenias más?

Híjole, pues una de mis ciudades favoritas probablemente sea mi estado, Zacatecas. Soy originario de por allá, entonces cuando hemos tenido la oportunidad de ir allá, pues yo lo disfruto mucho. Porque aprovecho para ver a mis amigos, a mis familiares, obviamente.

Y pues tocar en casa también es un sueño realidad, después de tanto tiempo de echarle ganas y de estar picando piedra acá en la Ciudad de México, de lograr ciertas cosas con comisario, el regresar a tu lugar de origen y tocar con tu proyecto se vuelve algo muy especial.

-¿Tienes alguna canción que esperes tocar con ansias?

Sí, hay un par de canciones en especial que a mí me gustan mucho. Una de ellas es No es por ti, es uno de los sencillos que sacamos por ahí probablemente de 2014, 2015 más o menos. El video está bien padre, lo hizo un gran amigo mío que se llama Benji Estrada y es un plano secuencia.

Estuvo bien interesante grabarlo y me acuerdo que nos divertimos un buen. Por otro lado me gusta mucho una canción que se llama Inerte, también es uno de los temas que en general le gustan mucho a las personas porque es una canción un poco triste

Todo mundo ha pasado por alguna despedida en cierto punto de nuestra vida, ya sea con una pareja, con un familiar, con lo que sea. Esa canción en particular me gusta mucho porque en su momento un amigo mío enfermó de cáncer y me acuerdo que se pudo recuperar y cuando se recuperó me comentó que esa canción le había gustado mucho en esa etapa, le había ayudado y que me había felicitado por haber hecho esa música y además esa canción me trae ese recuerdo muy bonito y por eso la disfruto mucho también.

-¿Qué tienen planeado después de la gira?

Claro, justamente pretendemos estrenar álbum. Va a ser un álbum de larga duración. Más o menos estamos calculando que van a ser alrededor de 10 temas. Se va a llamar Ayer y Hoy. Este álbum va a tener la particularidad de algo que no habíamos hecho antes que es revisitar canciones viejitas del inicio de nuestra carrera.

Y hacerle nuevos arreglos y tocarlas como si las hubiéramos escrito hoy. Si hoy hubiéramos compuesto esas canciones probablemente de esa forma las hubiéramos presentado al público, de la forma en la que la estamos haciendo hoy en día. Y te adelanto que viene una colaboración, ya está lista, básicamente ya está en proceso de masterización para que salga al público, con un artista que ha sido parte importante en la carrera de Comisario Pantera, fue productor de los primeros discos de Comisario y que hoy en día tengo la suerte de llamarlo amigo, es Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega.

Él se va a aventar un palomazo también, una colaboración con la banda y muy pronto la van a poder escuchar.

-¿Que mensaje tienes para tus fans?

Para diciembre estamos preparando algo especial aquí para Ciudad de México. Siempre hemos hecho shows navideños que son una vez al año y con un setlist especial justamente navideño. Tenemos varios años haciendo villancicos a nuestro estilo y tenemos como tres canciones que todo el mundo conocemos.

Este año pretendemos sacar un villancico más y celebrarlo con este show en especial aquí, que va a ser en Ciudad de México. Yo recomiendo a la gente que para que sepan más detalles visiten nuestras redes sociales para que sepan el día, la hora, el lugar y demás y ojalá que nos puedan acompañar. Y pues nada más que tener atentos de nuestras redes sociales sobre todo en el Facebook e Instagram, por ahí también tenemos TikTok como Comisario Pantera, en Instagram estamos como arroba Comisario. Por ahí todo el tiempo estamos anunciando nuevos videos, nuevos lanzamientos, nuevas fechas, noticias, contenido. Así que invitamos a la gente que nos siga para que se enteren de lo que va a pasar próximamente con el Comisario Pantera.