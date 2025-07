Canción para el fin del mundo, los Petitfellas y Tino el Pingüino nos traen un manifiesto sobre el caos

Los Petitfellas y Tino el Pingüino (Alan Mino)

El pasado 17 de julio la canción llego a plataformas y sobre el mensaje que querían transmitir Nicolai Fella vocalista de la banda nos cuenta “El mundo se acaba, en sus muchas formas, de muchas maneras. Y la vida es diferente, yo creo que es la conciencia del tiempo.”

El tema que cuenta con la voz también de un de los grandes exponentes del rap en México, conjunta dos estilos muy distintos, Nicolai nos dice que esta simbiosis se dio de manera muy natural “Yo creo que fue hermoso en términos de libertad. Y es como cada quien pudo ser, pudo expresarse las mentes que tenía. En los tiempos que tenía”. Los describe como botar una pelota.

La agrupación y Tino se conocen desde hace ya bastante tiempo atrás y además de compartir escenario en más de una ocasión han compartido momentos juntos, lo que facilito el proceso creativo, que de acuerdo a Tino fue a distancia “Nos juntábamos y cada quien se iba a trabajar, yo nunca lo había hecho, o sea, no había trabajado a distancia”. Pero de igual forma concuerda con Nicolai sobre lo natural que fue trabajar juntos.

El proyecto tardo en madurar “En realidad queríamos entregar algo hermoso, y no simplemente juntarnos y sacar cualquier cosa. Porque no son proyectos que se desarrollen así. No son proyectos que se sientan así” nos cuenta Nicolai. Esto les ayudo a conectar más profundamente “A veces uno no tiene que decir nada. Solo como mirarse ya uno pertenece”.

Canción para el fin del mundo

Un clip con muchos subtextos y simbolismo

El videoclip del tema que fue dirigido por el cineasta peruano Sebastián Tejeda, tiene lugar en un edificio abandonado en la CDMX, donde un meteorito está a punto de impactar la tierra y ante el inevitable final los chicos se disponen a rapear. Sobre como surgió esta idea Nicolai nos platica “le dijimos mira, hemos hecho esta canción en esta sintonía, en esta imagen no hay mucho más, pero si tú puedes aterrizar un poco más de estas imágenes entonces maquínalo”.

El video en blanco y negro tiene lugar en el Hotel Madrid cuenta con un juego de luces y obscuridad muy ad hoc con la letra. Tino nos cuenta que la idea para el video fue de Nico y la banda, pero materializarla fue totalmente en equipo “Como espectador de un proceso ya llego ahí y participo en la visión. Fue muy cabrón o sea cuando ya vi cómo se estaba haciendo es un trabajo en equipo”.

El material audiovisual no deja nada a la expectativa, pero ahí radica su mágica, desde los primeros minutos sabemos que caerá un meteorito, que se está acabando el tiempo ¿Cómo podríamos leer este subtexto?, para Nicolai es hablar sobre el final y el tiempo “hacer lo que a uno le complace hasta la muerte, lo que le está diciendo a la gente es amén lo que hagan, si la vida está llegando, si la muerte está llegando”.

Sobre México

La banda colombiana radica en México desde hace ya más de un año, su estancia en el país ha sido muy gratificante y un proceso colectivo, pero también personal “Creo que el hecho de migrar, el hecho de extrañar de sentirse hueco y de crear en ese lugar ha sido muy poderoso, saciarse un poquito la curiosidad. Desde la ciudad en la que venimos traemos nuestra valentía y nuestro sueño y esta ilusión y esta idea”.

Para Nane tecladista de la banda México le dio la oportunidad de reinventarse “reestructurar un montón de creencias que tú tienes, el hecho de sacarte de tu lugar, es simplemente atreverte a la vida de otras formas y eso se agradece”. Para Sebastián, guitarrista de los Petit la comida mexicana ha logrado conquistarlo, pero también lo mágico y surreal del país “Me gustaron también muchas partes de la ciudad, la energía profunda que tiene no sé ni cómo explicarlo son cosas que no tengo ni idea reencuentros con seres de otras dimensiones. Hemos dado una nueva oportunidad para reconocernos y conocernos y esperar”.

Renacer y crear un nuevo mundo

La canción literalmente hace referencia a un final inminente, pero también habla sobre otros finales colectivos y personales, Sebastián nos comparte una mirada más personal “Uno puede morir todos los días y reinicia la vida, Creo que uno muere constantemente muchas veces a lo que ya no le gusta a lo que quiere hacer, a lo que tiene que morir por obligación, pero también creo que para poder morir en vida hay que renacer y crear un nuevo mundo”.