Hermano mayor de Liam y Noel Gallagher, es acusado de violación, agresión sexual y estrangulamiento

Paul Gallagher es acusado de violación

Nuevamente, los nombres de Liam y Noel Gallagher se ven envueltos en la polémica, pero esta vez de manera indirecta, puesto que su hermano mayor Paul Gallagher está en la mira de la justicia británica por cometer delitos graves. Esta información se dio a conocer a raíz de una investigación de la policía Metropolitana de Londres.

¿De qué se le acusa a Paul Gallagher?

De acuerdo con los primeros informes del organismo antes citado, las primeras investigaciones iniciaron el año pasado, por lo que a Paul se le atribuyen delitos como violación, agresión sexual y comportamiento coercitivo y controlador, entre otros cargos de índole violentos, los cuales sucedieron entre el 2022 y en 2024, según confirmó hoy mismo un portavoz de Scotland Yard.

Otros cargos que se le imputan al hermano mayor de los Gallagher son tres cargos de estrangulamiento intencionado, dos cargos de amenazas de muerte y un cargo de agresión con lesiones. Ante ello, no será nada fácil en panorama para Paul, dado que en los próximos días se definirá su situación legal y se formalizarán las imputaciones.

“Los delitos habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Los cargos son resultado de una investigación iniciada en 2024. Una mujer recibe acompañamiento de oficiales especialmente capacitados”, señaló el portavoz.

¿Qué sigue para Paul Gallagher?

El momento de enfrentar a la justicia se acerca para Paul Gallagher, ya que el próximo miércoles 27 de agosto, el hombre, de 59 años, tendrá que comparecer ante la corte de magistrados de Westminster, hecho que seguramente tendrá un alcance mediático sin precedentes.

No obstante, el acusado ha negado contundentemente dichos delitos y su defensa ya prepara los argumentos que utilizarán para defenderlo. En este sentido, sus abogados señalaron que “Nuestro cliente ha colaborado constantemente con la policía durante la investigación y siempre negó rotundamente las acusaciones. Espera poder limpiar su nombre”.

¿Quién es Paul Gallagher?

Paul Gallagher, nacido en 1966 en Burnage, Mánchester, es hermano mayor de Noel y Liam Gallagher, fundadores de la emblemática banda Oasis. Creció en el mismo entorno de suburbio junto a sus hermanos, pero nunca formó parte del proyecto musical que los catapultó a la fama.

Aunque nunca tocó en Oasis, Paul ha llevado una carrera personal en la vida creativa: se desempeña como DJ y fotógrafo, ocupaciones que lo alejaron del foco principal de la banda, pero le permitieron construir su propia identidad dentro del entorno artístico. Vive en un piso de East Finchley, en Londres, que Noel compró para él en 2004.

En 1996 publicó un libro titulado Brothers: From Childhood to Oasis. The real story , donde narra sus vivencias y años de infancia junto a sus hermanos durante la formación del grupo. Paul admite sentirse incómodo por ser conocido como “el otro Gallagher”, aunque asegura no tener celos: “Siempre tuve los discos geniales, pero ahora los han convertido en algo propio. Eso me molesta”, ha dicho en entrevista.

Este momento coincide con la gira de reunión de Oasis tras 16 años separados—la gira “Live ’25”—donde Noel y Liam volvieron a subirse al escenario juntos. Como dato aislado, Paul no ha participado ni respaldado públicamente esta reaparición musical.