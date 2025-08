Abdiel lanza “Te echo de - porque te amé de +”: su lado más íntimo en el pop latino

Abdiel lanza “Te echo de - porque te amé de +” Foto: Cortesía

En un cuarto de la Ciudad de México, con una guitarra como única compañía, Abdiel escribió la que sería la canción más honesta de su carrera hasta ahora. “Te echo de - porque te amé de +” es el título de esta balada melancólica con la que el exfinalista de La Banda se reinventa como un nuevo rostro del pop latino alternativo, apostando por un sonido íntimo, honesto y sin pretensiones.

“Esta fue la última canción que escribí para el EP que voy a lanzar este año. Creo que necesitaba eso: sentarme con una guitarra y componer desde el corazón”, cuenta Abdiel. Inspirado por una conversación con su cuñado y su amigo Zach (productor del disco completo), decidió dejar de lado las sesiones estructuradas y campamentos de composición, y apostar por una creación más solitaria y emocional.

El resultado es una canción que evoca las mejores baladas de los 2000s. “Me inspiré mucho en grupos como The Script, The Fray o Avril Lavigne. Yo conectaba mucho con ese estilo, porque siempre he sido muy introvertido, y ese sonido me llevaba a otro mundo”, confiesa. Y se nota. La estética sonora de Te echo de - remite a esa melancolía poderosa, entre guitarras limpias, arreglos minimalistas y una letra que duele sin ser cursi.

Pero detrás de esta nueva faceta hay un proceso largo, de autodescubrimiento y autenticidad. Aunque Abdiel fue conocido por su paso en la industria urbana con sencillos como Ganas o Amanecer Contigo, su corazón estaba en otro lugar. “Creo que un lado de mí se estaba mintiendo. Intentaba encajar en una caja donde no cabía. No me sentía tan genuino con lo que estaba haciendo”, admite.

La decisión de cambiar radicalmente de estilo no fue fácil. “Fue un proceso que me tomó años, y mucho miedo. Pero sentía que si yo me identificaba con mi arte, iba a conectar con otras personas que se sintieran como yo. Y eso está pasando”.

Abdiel lanza “Te echo de - porque te amé de +” Foto: Cortesía

Abdiel también se formó como artista de manera poco convencional. “Nunca pensé que iba a cantar. Empecé aprendiendo guitarra porque quería ser como Drake en el show Drake and Josh. Veía que todas las chicas lo admiraban, y yo decía ‘yo quiero tocar guitarra’”, recuerda entre risas. Su madre le compró una guitarra, y desde entonces se encerró a practicar hasta que fue desarrollando, poco a poco, su voz y su identidad.

Esa voz es ahora el sello más característico de su música. Vulnerable, cercana, sin poses. “Ha sido un proceso de años. Si escuchas mis canciones viejas, hasta mi voz suena diferente. Creo que ahora por fin me encontré. Ya me produzco yo mismo, tengo mi estudio, y me siento cómodo con lo que soy”.

A la pregunta de qué mensaje quiere dejar con esta nueva canción, no duda: “Que si alguien tiene a una persona que perdió, o que recuerda, esta canción les ayude a procesarlo. No está mal llorar de vez en cuando. La música también puede ser una forma de terapia”.

El sencillo “te echo de - porque te amé de +” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Es apenas la antesala de un EP que Abdiel lanzará este año, con el que espera organizar un showcase íntimo para conectar en vivo con su público. “Estoy tomando mi tiempo. No quiero hacer las cosas por hacerlas. Soy muy perfeccionista, y quiero que se sienta bonito, íntimo, verdadero”.

Abdiel sabe que su camino es poco común. Nacido en Estados Unidos, de raíces cubanas, casado con una mexicana y nutrido por influencias que van de Ed Sheeran a Bruno Mars, su música es también un cruce cultural. “No me siento 100% latino, ni 100% americano. Pero creo que eso es lo bonito, mezclar, experimentar, no limitarse a un solo sonido. A veces puede no funcionar, pero cuando funciona, puede ser algo muy bonito”.

Y en su caso, está funcionando. Porque hay canciones que no solo se escuchan: se sienten.