Hospitalizan a Taylor Momsen por picadura de araña: ¿Estará hoy con The Pretty Reckless en el concierto de AC/DC?

Taylor Momsen fue hospitaliza en CDMX La cantante sufrió una picadura de araña

La cantante estadounidense Taylor Momsen fue hospitalizada en la Ciudad de México tras presentar complicaciones derivadas de la picadura de una araña venenosa, según informó la propia artista a través de redes sociales.

La vocalista de The Pretty Reckless, banda encargada de abrir los conciertos de AC/DC en CDMX, compartió imágenes desde el centro médico donde recibe atención, en las que se observa inflamación y enrojecimiento en una de sus piernas.

De acuerdo con su testimonio, la reacción al veneno se extendió con el paso de los días, lo que obligó a recibir tratamiento especializado.

El incidente ocurrió días antes de su presentación programada en el Estadio GNP Seguros. En ese momento, la cantante requirió atención de emergencia y la aplicación de una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.

Con el paso del tiempo, la molestia se intensificó hasta derivar en la hospitalización registrada la noche del martes. Hasta ahora, la artista no ha ofrecido nuevos detalles sobre su estado de salud, aunque confirmó que se encuentra bajo supervisión médica.

¿Taylor Momsen estará hoy en el concierto AC/DC?

Pese a la hospitalización, Taylor Momsen aseguró que mantiene su participación en el concierto de este miércoles, donde su banda abrirá la presentación de AC/DC en la capital mexicana.

La cantante reiteró que el espectáculo sigue en pie, en línea con el calendario previsto para el evento.