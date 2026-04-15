Soda Stereo en CDMX: ECOS convirtió el Palacio de los Deportes en una máquina del tiempo para volver a abrazar a Cerati

Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes Foto: OCESA/Liliana Estrada (LILIANA ESTRADA)

La noche del 14 de abril de 2026, el Palacio de los Deportes vibró al unísono en una marea de emociones y recuerdos y se transformó en una especie de santuario musical. Miles de personas llegaron con una misión silenciosa: volver a reencontrarse con la mítica silueta y el recuerdo de Gustavo Adrián Cerati Clarck.

La noche comenzó con incertidumbre. El concierto estaba programado para las 8:00 pm y con más de dos horas de retraso, entre silbidos, ansiedad y una tensión que por momentos parecía romper la magia antes de nacer, el espectáculo ECOS de Soda Stereo finalmente apareció en escena con Zeta Bosio y Charly Alberti en escena para transformar la molestia en un estallido colectivo de memoria, lágrimas y euforia.

Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes Foto: OCESA/Liliana Estrada (LILIANA ESTRADA)

La furia se convirtió en una especie de reconciliación emocional. El público pasó del enojo al estremecimiento en cuestión de segundos, como si el tiempo perdido hubiera sido absorbido por la primera aparición de Cerati sobre el escenario.

Cuando las luces bajaron, Soda Stereo volvió a respirar en la Ciudad de México. Pero no fue un regreso cualquiera: fue una reconstrucción sentimental hecha de archivos, luces, pantallas y una tecnología inmersiva que permitió que la figura de Gustavo Cerati reapareciera frente a 15 mil almas como si nunca se hubiera ido. Aunque tristemente no es así.

Sin embargo, el holograma de Cerati fungió como un puente espiritual que nos dió poco más de hora y media de nostalgia y felicidad; de añoranza por volver a ver a Cerati sobre los escenarios. Un duelo que aún pesa entre los fanáticos de Soda Stereo.

Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes Foto: OCESA/Liliana Estrada (LILIANA ESTRADA)

Desde el primer acorde, el show jugó con la emoción de quienes crecieron con temas como Persiana Americana, En la ciudad de la furia y De música ligera.

Sin embargo, hubo momentos clave en los que las voces que retumbaban en el Palacio de los Deportes se unieron al unísono para entonar Nada personal y Cuando pase el temblor. Fue como si una cápsula del tiempo hubiese traído al gran Cerati para unir generaciones: quienes vieron a la banda en su apogeo y quienes por primera vez pudieron “vivir” la experiencia de Soda Stereo en aquellos tiempo memorables.

La propuesta de ECOS mezcló a Charly Alberti y Zeta Bosio en vivo con la recreación audiovisual de Cerati, construida con material real del cantante y sincronizada con el sonido original de la banda.

Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes Foto: OCESA/Liliana Estrada (LILIANA ESTRADA)

Por momentos, el Palacio entero parecía suspendido en una sola respiración. Hubo quienes cantaron con los ojos cerrados. Otros lloraron en silencio. Muchos simplemente levantaron la vista para comprobar que sí, ahí estaba otra vez. El gran Cerati: el eco de toda una generación estaba más vivo que nunca.

La primera fecha de ECOS en CDMX dejó claro que el vínculo entre México y Soda Stereo sigue intacto y que lejos de sólo ser una banda de culto, sigue moviendo corazones. Un show que no intentó reemplazar el pasado, sino abrir una especie de pasadizo para volver a sentir el espíritu de Cerati.

La noche fue imperfecta, sí, pero quizá por eso terminó sintiéndose tan humana, tan llena de nostalgia y desató en cada uno de nosotros esa añoranza por traer a Gustavo Cerati a la vida para no dejarlo ir nunca.