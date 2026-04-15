Escándalo por Soda Stereo en México: la banda argentina revela a CRÓNICA por qué hubo retraso en su concierto

Soda Stereo En 2007, la banda argentina, con su agrupación completa, visitó México por última vez. Actualmente, en su gira utilizan un holograma del finado Gustavo Cerati. (Cuartoscuro)

Soda Stereo, una de las bandas de rock más legendarias de Latinoamérica, está de visita en México para realizar tres conciertos como parte de una gira que apela a la nostalgia de los fans de la agrupación sudamericana, la cual fue comandada por Gustavo Cerati, quien falleció en 2014 tras haber estado alrededor de cuatro años en coma tras un accidente cerebrovascular.

La noche del martes 14 de abril, los músicos argentinos Charly Alberti y Zeta Bosio, quienes tocan acompañados de un holograma de Cerati, salieron al escenario con más de dos horas de retraso en el primero de sus recitales en el Palacio de los Deportes.

Agendado inicialmente a las 20:00 horas, el concierto comenzó alrededor de las 20:30, lo que provocó la irritación y la desesperación de los fans, como demostró un video publicado por CRÓNICA en sus redes sociales, el cual tuvo más de 600 mil reproducciones.

En respuesta a CRÓNICA, Charly Alberti, baterista de la agrupación argentina, reveló que la demora se debió a la empresa tecnológica encargada de la logística en dicha materia durante su presentación den el Palacio de los Deportes, ubicado en el oriente de la Ciudad de México.

“Fue un problema de la empresa de tecnología local. Nosotros en el camerino estábamos igual de impacientes que ellos”, señaló Alberti en respuesta al video publicado por CRÓNICA.

Soda Stereo tendrá dos recitales más en la capital del país, los cuales serán estos 15 y 16 de abril de 2026.

¿Cuál es la historia de Soda Stereo, considerada la mejor banda de rock latinoamericana?

La historia de Soda Stereo comenzó en Buenos Aires a principios de los años 80, cuando Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti formaron una banda influida por el post-punk y el new wave, influenciados por bandas como The Cure y The Police, así como clásicos del rock como The Beatles.

Su surgimiento aconteció durante la apertura cultural que hubo en Argentina tras la última dictadura militar, en la cual desaparecieron decenas de miles de personas, además de que se sostuvo un conflicto bélico con Reino Unido por las Islas Malvinas.

El grupo debutó discográficamente en 1984 con su álbum homónimo, pero fue con Nada personal (1985) y Signos (1986) que alcanzaron gran popularidad.

Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes Foto: OCESA/Liliana Estrada (LILIANA ESTRADA)

A finales de los años 80 y principios de los 90, Soda Stereo evolucionó hacia un sonido más experimental, introduciéndose en géneros como el shoegaze y el dream pop, con discos como Doble vida (1988), Canción animal (1990) y Dynamo (1992).

A pesar de su éxito, la banda anunció su separación en 1997 con una gira de despedida que culminó en el concierto “El Último Concierto”.

Años después, en 2007, sorprendieron con la gira Me Verás Volver, que reunió a millones de fans en toda la región.

En 2010, tras realizar un concierto en solitario en Caracas, Gustavo Cerati tuvo un accidente cardiorrespiratorio que lo dejó en coma, hasta que falleció en 2014 a los 55 años de edad.

Según Billboard, Soda Stereo es la mejor banda de rock latinoamericana de toda la historia.