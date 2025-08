Leyla Star: la artista latina que está conquistando el corazón de millones

La creadora de contenido Leyla Star Foto: Cortesía

A sus apenas 18 años, Leyla Star se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes del mundo hispano. Con más de 10 millones de suscriptores en YouTube, 2.9 millones en TikTok, 2.3 millones en Instagram y una comunidad que crece cada día, esta joven originaria de Venezuela ha construido un universo digital donde la autenticidad, el empoderamiento y la conexión real son el motor de su éxito.

Leyla tenía solo 12 años cuando subió su primer video, sin imaginar que ese “salto al vacío” sería el punto de partida para una carrera brillante. “Estaba nerviosa y emocionada, con esa mezcla de ilusión e incertidumbre que solo los sueños que te apasionan generan”, recuerda.

Uno de los hitos más emocionantes en su trayectoria fue alcanzar los 10 millones de suscriptores en YouTube, un logro que Leyla describe con una sola palabra: wow. También destaca su participación en la alfombra roja de los Latin Grammys, donde vivió el sueño de estar cerca de artistas como Karol G, Emilia Mernes, Quevedo y de caminar junto a Shakira al escenario en LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR.

Para Leyla, su comunidad no es un número: es una familia. Sus Leylilovers han encontrado en ella un refugio, un espacio donde sentirse escuchados, comprendidos y acompañados. “Cada persona aporta algo especial. Saber que he sido su lugar seguro es lo más bonito de todo”, afirma.

La clave de su equilibrio está en su familia, su fe y sus valores. “Mis principios no son negociables. Ellos me recuerdan quién soy y de dónde vengo. Me ayudan a mantenerme auténtica”.

Aunque sigue tendencias, Leyla asegura que cada contenido que comparte tiene algo de ella. “Me inspiro en lo que vivo, lo que me emociona y lo que sé que puede resonar con mi comunidad. Mis videos deben ser genuinos, reales”.

Leyla Star ha colaborado con marcas internacionales como Meta y Universal Studios, siempre cuidando que cada alianza esté alineada con su esencia. Su filosofía como influencer es clara: inspirar confianza y demostrar que ser tú mismo eres suficiente para brillar.

No todo ha sido fácil. Leyla ha enfrentado oleadas de hate, pero ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. “Me permito sentirme mal, no grabar si no estoy bien, y ser transparente con mis seguidores. Ya no idealizo una vida perfecta. Ser vulnerable también es ser fuerte”.

Cree firmemente que el contenido latino está viviendo un gran momento. “Lo latino brilla, nuestra cultura tiene un poder que sacude al mundo. Yo vengo de Venezuela, y cada país latinoamericano tiene algo increíble que aportar”.

Con nuevos proyectos en marcha, castings, comerciales, un cortometraje y planes aún confidenciales, Leyla Star promete seguir sorprendiendo. “Estoy explorando nuevas industrias, y aunque no puedo dar spoilers, solo puedo decir que estoy más motivada que nunca. ¡Lo mejor aún está por venir!”

Más allá de los números y colaboraciones, Leyla quiere dejar una huella emocional: “Quiero inspirar valentía, autenticidad y empoderamiento. La vida no es solo la meta, es el camino que recorres. Ahí es donde realmente te encuentras”.

“Brillo donde esté, porque mi luz no depende del lugar, sino de quién soy.” – Leyla Star

Con su historia de esfuerzo, autenticidad y evolución constante, Leyla Star representa a una generación que no solo sueña en grande, sino que lo hace con los pies en la tierra y el corazón encendido.

