‘Miércoles’ temporada 2: ¿qué pasó con Percy Hynes White y por qué no regresa?

La segunda temporada de Miércoles, estrenada en dos partes el 6 de agosto y el 3 de septiembre de 2025, presenta importantes cambios en su elenco principal. Uno de los más notables es la ausencia de Xavier Thorpe, interpretado por Percy Hynes White, quien fue una figura central en la primera entrega como amigo y posible interés romántico de Wednesday Addams.

¿Por qué ya no sale Xavier en la serie?

En la trama, Xavier es enviado a la Academia Reichenbach en Suiza, haciendo oficial su partida de Nevermore. Además, envía un regalo simbólico —una pintura acompañada de una nota de despedida— a Wednesday, dejando su presencia latente pero ausente emocionalmente en la historia.

¿Por qué Percy Hynes White no regresó como actor?

En enero de 2023, surgieron publicaciones anónimas en X (Twitter) acusando a Hynes White de conducta sexual inapropiada, incluyendo que habría buscado relaciones con jóvenes menores de edad en fiestas que organizaba.

En junio de 2023, Hynes White negó rotundamente las acusaciones tildándolas de una “campaña de desinformación”. Afirmó haber sido víctima de doxxing, amenazas y representaciones falsas mediante publicación de fotografías bajo contexto engañoso.

El 7 de mayo de 2024, Netflix presentó el reparto de la segunda temporada, en el que Percy Hynes White no aparece. Junto a él, también dejan la serie como actores regulares Naomi J. Ogawa y Jamie McShane. Aunque McShane hará un cameo, el resto no fue renovado.

Los showrunners y Jenna Ortega, ahora también productora, explicaron que la temporada 2 da prioridad a los aspectos horrorígenos y narrativos oscuros por encima de las tramas románticas. Ortega la calificó como un “extraño redireccionamiento” narrativo en el que múltiples nuevos personajes reemplazan los arcos sentimentales anteriores.

La serie, que consta de 6,8 horas repartidas en 8 capítulos, fue vista por más de 50 millones de hogares en su primera semana y alcanzó el número 1 en 83 países.

Tras confirmarse su salida, el actor compartió en Instagram una foto del reparto de la temporada 2 acompañada de un mensaje positivo:

"I had so much fun working on this show. I can't wait to watch season 2 :) Much love."

No comentó públicamente si las acusaciones influyeron en su exclusión,

La salida de este y otros personajes da un giro a la narrativa, pues ahora se inclina hacia nuevos personajes interpretados por Steve Buscemi, Billie Piper, Lady Gaga y Thandiwe Newton, ampliando el universo de Miércoles.