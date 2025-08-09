Disclosure, Caribou y más en Día de Campo 2025 en La Reserva Educare, Guadalajara

Día de Campo 2025

El esperado Día de Campo 2025 vuelve a Guadalajara para ofrecer una experiencia musical y ambiental única. El domingo 12 de octubre, el espacio de La Reserva Educare, en Jocotán, Zapopan, abrirá sus puertas para recibir a los amantes de la música electrónica en un formato íntimo y al aire libre. Este evento, promovido por Aperol, se distingue por combinar la calidad sonora con la atmósfera natural, un verdadero escape de la ciudad para reconectar con la música y el entorno.

La Reserva Educare, con su extensión y áreas verdes, es el lugar ideal para este tipo de festivales que buscan ofrecer algo más que un simple concierto: un día completo de disfrute musical en un entorno que invita a la relajación y el disfrute consciente.

Cartel de lujo para una jornada inolvidable

La edición 2025 contará con la presencia estelar de Disclosure, el dúo británico que regresa con su show completo como parte de su gira global. Su mezcla de house, garage y deep house, que ha conquistado audiencias en todo el mundo, será el plato fuerte del festival.

Junto a Disclosure, se presenta Caribou, el productor canadiense conocido por sus sonidos que fusionan electrónica, psicodelia y pop, con éxitos en álbumes como Swim y Our Love. Su set promete un viaje sonoro lleno de texturas y atmósferas envolventes.

Además, el festival incluye propuestas frescas y diversas como RØZ, productora mexicana que apuesta por sonidos minimalistas y electrónicos, Pablopablo, proyecto español que combina electrónica, soul y pop experimental, y Paloma Morphy, cantautora mexicana que fusiona el R&B con ritmos latinoamericanos, aportando una dimensión única y local al evento.

El 12 de octubre, la Reserva Educare será el escenario del Aperol Día de Campo, un festival aesthetic con música en vivo, ambiente picnic y naturaleza. Actúan Disclosure, Caribou, Róz, Pablopablo y Paloma Morphy. pic.twitter.com/kEeLd4e5aC — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 9, 2025

Boletos y cómo asistir

Los boletos para Día de Campo 2025 ya están a la venta en la plataforma Boleto Móvil, con un precio general en fase 1 de $1,150 MXN. La venta anticipada asegura un lugar en este festival que promete ser uno de los eventos musicales más destacados de la ciudad este año.

La propuesta de Día de Campo va más allá de un festival tradicional: se trata de una experiencia completa en la que la música electrónica de calidad se mezcla con la naturaleza, creando un ambiente ideal para desconectar, bailar y disfrutar en compañía.

Para quienes buscan un plan diferente en Guadalajara este octubre, Día de Campo 2025 en La Reserva Educare es una cita ineludible que combina la mejor música con un entorno mágico y cuidado.

¿Listo para vivir un día de campo diferente? No pierdas la oportunidad de ver a Disclosure, Caribou y más en un espacio diseñado para la música y el disfrute al aire libre.