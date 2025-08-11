Adán Sámano regresa al Lunario con “Infinito Amor”: un concierto íntimo y emotivo que no te puedes perder

Adán Sámano (Angela Herrera)

El cantautor Adán Sámano anunció con entusiasmo su cuarta presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, uno de los recintos más íntimos y prestigiosos de la capital. La cita será el jueves 14 de agosto a las 21:00 horas, y marcará un nuevo capítulo en su sólida carrera musical.

En rueda de prensa, Sámano presentó “Infinito Amor”, un concierto que definió como una experiencia teatral y musical diseñada para sumergir al público en una narrativa emocional, con momentos de profunda conexión. “Quiero que cada persona que esté en el Lunario sienta que la historia que contamos también es suya”, comentó el artista.

Este regreso al Lunario no es casualidad: el espacio ha sido testigo de presentaciones clave en la carrera del cantante, y su formato íntimo permite que la música y la interpretación escénica alcancen un nivel de cercanía difícil de lograr en escenarios más grandes.

Un espectáculo con narrativa íntima y grandes invitados

“Infinito Amor” no será un concierto convencional. Sámano ha concebido la presentación como una obra con guion escénico, integrando pausas, diálogos y recursos teatrales que permitan un viaje emocional de principio a fin.

El show incluirá momentos de participación directa del público, buscando que cada asistente se convierta en parte activa del relato. “Para mí, la música no es un monólogo, es un diálogo con quienes me escuchan”, explicó.

Además, el artista confirmó la presencia de invitados especiales que aportarán diversidad vocal y matices interpretativos a la noche. Aunque los nombres aún no se han revelado, prometió que serán colaboraciones únicas pensadas exclusivamente para este concierto.

La narrativa se apoyará en un diseño de luces y ambientación minimalista, donde la voz, la música y la interpretación serán los protagonistas absolutos. “Quiero que lo esencial sea lo que más brille: las emociones”, afirmó Sámano.

Adán Sámano

Detalles, boletos y expectativas

El evento está clasificado como espectáculo para mayores de 18 años y contará con mesas numeradas en diferentes zonas: “zona preferente”, “preferente A”, “preferente B” y “asientos con vista parcial”.

Los precios oscilarán entre $450 y $800 MXN, dependiendo de la ubicación, y ya están disponibles a través del sistema oficial de boletos del Auditorio Nacional.

Este cuarto show de Adán Sámano en el Lunario no solo reafirma su relación con el público capitalino, sino que se perfila como uno de los eventos musicales más emotivos del mes. La combinación de proximidad escénica, narrativa cuidada e interacción promete dejar una huella en cada asistente.

Sámano cerró la presentación con un mensaje directo para sus seguidores: “La música es un puente de emociones, y el 14 de agosto quiero que crucemos juntos hacia un lugar donde el amor sea infinito”.