Entre luces y beats, Bellakath prende el Flow en el PEPSI CENTER

Bellakath en concierto en el Pepsi Center Crédito: Dyna Nohemi Sánchez Ruiz

La reina del reaggetón mexa Bellakath llenó de destellos el Pepsi Center con un show inolvidable acompañada de su DJ, mientras que en el público los asistentes lucían atuendos llenos de flow. Fue así como el pasado sábado se volvió un show vibrante desde el segundo uno. Luces de colores, humo y una animación impresionante cautivó al público quien ovacionaba a la Muñequita de colección mientras aparecía en el escenario mediante una plataforma que subía lentamente.

Los beats anunciaban lo que esa noche aconteció. Cada segundo hacía que el público mexicano brincara y levantara sus manos, creando un preludio perfecto con la llegada de su artista favorita.

Invitados sorpresa que encendieron el foro

La noche fue mágica con invitados como MONT PANTOJA, CHINO EL GORILA, SMILE PROFETA, DAIZAK, MALDY, ALEXIS MVGLER, DANY FLOW y más. Y es que la muñequita de colección emergía en cada set con un oufit distinto, lleno de sensualidad y colores, mientras la gente coreaba su nombre, levantando todos sus teléfonos y dejar grabado cada momento icónico de la noche.

Momentos simplemente inolvidables con sus fans

Y es que más allá del show visual, luces y canciones, la conexión de Bellakath con su público es punto y aparte, es evidente, la aman.

La conexión con el público es otro nivel, Bella dejó que una fan cantara con ella una canción, también te conoció a una fan que llevaba puesta la primera playera que la cantante obsequió. La intérprete de “Gatita” se conmovió por los carteles, porras y palabras bonitas que la gente le gritaba.

El show estuvo lleno de más sorpresas, las pantallas gigantes, el juego de luces y visuales personalizados para canción realizaron la experiencia perfecta y habla del profesionalismo de su equipo y excelente coordinación del mismo.

Hubo amor, dolor, perreo, incluso todos bailaron “caballo dorado”, una noche memorable, llena de celebraciones y sobre todo mucho Flow.

Tras casi 3 horas de concierto la cantante se despidió prometiendo más sorpresas, colaboraciones y nuevas canciones, destacó la importancia de ese concierto para ella y su equipo, entre aplausos, gritos mostró su carisma, su pasión interpretando su mayor éxito, “Gatita”, Sin duda, una artista en otro nivel, inspirando a toda la escena musical mexa.