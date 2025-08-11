La tambora hizo resonar la Arena CDMX con Banda Machos y Banda El Recodo

Banda Machos y Banda El Recodo durante su presentación en la Arena CDMX Foto: Saryanez

El pasado sábado 9 de agosto, la Arena Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la música de banda con una noche que reunió a dos de los máximos exponentes del género: Banda Machos y Banda El Recodo. Durante más de dos horas, las tamboras, trompetas y tarolas marcaron el pulso de un espectáculo que mantuvo al público de pie, cantando y bailando de principio a fin.

Desde tempranas horas de la tarde, los alrededores del recinto lucían repletos de fanáticos vestidos con sombrero, botas y camisas al estilo sinaloense y jalisciense, listos para vivir una velada que prometía ser energética.

Banda Machos y Banda El Recodo durante su presentación en la Arena CDMX Foto: Saryanez

Banda Machos y la nostalgia de los noventa

Encargados de abrir la noche, Banda Machos subió al escenario bajo una ovación ensordecedora. Originarios de Villa Corona, Jalisco, y conocidos como La Reina de las Bandas, ofrecieron un repertorio que rindió homenaje a sus más de 38 años de trayectoria, pero que tuvo un énfasis especial en sus éxitos de la década de los noventa, cuando marcaron un antes y un después en el género.

Con temas como No soy Monedita de Oro, Raquel y Al Gato y al Ratón, la agrupación puso a bailar a todos los rincones del recinto. Los integrantes, vestidos con sus tradicionales trajes coloridos y sombreros, interactuaron de manera constante con la audiencia, agradeciendo el cariño que les ha permitido mantenerse vigentes casi cuatro décadas. “Esto es para todos ustedes, que nos han acompañado desde nuestros primeros discos hasta hoy”, expresó su vocalista antes de interpretar Historia Sin Fin, uno de los temas más coreados de la noche.

La Madre de Todas las Bandas: El Recodo

Tras un breve intermedio, las luces se apagaron para dar paso a una intro inesperada: una producción inspirada en la estética de la serie “El Juego del Calamar”, con visuales que sumaron dramatismo al inicio del espectáculo. Así comenzó el turno de Banda El Recodo, fundada en 1938 por el legendario Cruz Lizárraga y reconocida mundialmente como La Madre de Todas las Bandas.

Con casi nueve décadas de historia, El Recodo llegó a la Arena CDMX con una alineación renovada pero fiel a su esencia, abriendo con potentes temas de tambora sinaloense como Te Presumo y Y Llegaste Tú. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando interpretaron un medley en homenaje a dos íconos de la música mexicana: José José y Juan Gabriel.

Banda Machos y Banda El Recodo durante su presentación en la Arena CDMX Foto: Saryanez

Una dupla que hace vibrar

El final de la noche estuvo a la altura de las expectativas. Ambas agrupaciones regresaron al escenario para ofrecer un cierre conjunto, interpretando dos de sus temas más representativos: Acábame de Matar, Un Indio quiere Llorar y La Culebra. La combinación de dos leyendas de la música regional creó una energía única que hizo vibrar la Arena.

Entre abrazos y agradecimientos, quedó claro que la noche no solo fue un concierto, sino un encuentro entre generaciones que han hecho de la música de banda parte de su identidad.

La vigencia del regional mexicano

Este concierto en la Arena CDMX también fue una muestra de que la música de banda vive un momento de expansión. Lo que antes era un género limitado a ferias y palenques, hoy llena recintos de gran capacidad como la Arena Ciudad de México, colocándose a la par de artistas pop y urbanos en términos de producción.

El público fue prueba de ello: familias enteras, jóvenes que conocieron estas canciones gracias a sus padres, y veteranos que han seguido las carreras de ambas bandas desde sus inicios. La respuesta fue unánime: aplausos, cantos y baile durante todo el show.

Banda Machos y Banda El Recodo durante su presentación en la Arena CDMX Foto: Saryanez

El encuentro entre Banda Machos y Banda El Recodo en la Arena CDMX fue más que un concierto: fue un repaso por la historia viva de la música de banda, un diálogo entre pasado y presente que reafirma el poder de este género para unir a la gente.

La tambora y las voces resonaron como símbolo de identidad y tradición, dejando claro que, mientras existan noches como esta, la música de banda seguirá ocupando un lugar en el corazón de México.