Shrek 5 se retrasa otra vez. Descubre los motivos y cuál es la nueva fecha de estreno

Shrek 5 posponen la fecha de estreno de la cinta por segunda ocación

La espera se alarga, pero promete valer la pena. La entrega de Shrek 5, contará con el toque moderno de Zendaya, la integración de nuevos personajes y una estrategia de estreno inteligente que busca destacar en la taquilla.

A pesar de las críticas por el tipo de animación y rediseño, además de la presunta ausencia de Eugenio Derbez en el doblaje de Burro, han hecho que miles de fanaticos se sientan dudosos sobre el lanzamiento de esta peli e incluso han hecho pensar que podría afectar la buena racha de la saga.

¿Qué nos espera en esta nueva entrega?

Regresan las voces de Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro), y Cameron Díaz (Fiona).

(Shrek), (Burro), y (Fiona). La novedad más cool: Zendaya se une como Felicia , la adolescente hija de la pareja ogra.

se une como , la adolescente hija de la pareja ogra. Dirigen Conrad Vernon y Walt Dohrn , veteranos con buenos genes Shrek-ícolas, junto a Brad Ableson .

y , veteranos con buenos genes Shrek-ícolas, junto a . La proyección animada tiene respaldo de Gina Shay y Chris Meledandri , nombres de lujo tras Illumination.

y , nombres de lujo tras Illumination. Por cierto, Eddie Murphy confirmó que ya comenzó con un spin-off centrado en Burro.

¿Por qué el verano 2027 es una jugada maestra?

Es temporada donde las familias están activas y buscan entretenimiento animado.

Evita saturaciones navideñas y licuados avalanchas de superhéroes e IPs rivales.

Permite a los animadores pulir al máximo detalles técnicos y de historia.

Además, abre espacio en el calendario para otros proyectos como el filme animado sin título de Illumination, adelantado al 16 de abril de 2027.

¿Por qué se retrasó el estreno de Shrek 5?

Universal Pictures y DreamWorks Animation han movido la fecha de lanzamiento de Shrek 5, posponiéndola del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, marcando un segundo retraso tras la fecha original para julio de 2026.

El motivo, aunque no declarado oficialmente, es un tanto evidente: evitar competir con estrenos mega esperados como Avengers: Doomsday o La Era de Hielo 6 en invierno, y lograr centrar el estreno en una temporada más amigable como el verano, donde Universal ha triunfado con sagas como Mi Villano Favorito, Cómo entrenar a tu dragón o Super Mario Bros.

Ahora, Shrek 5 se enfrentará a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que llegará apenas unos días antes, en una cartelera estival cargadita de animación espectacular.