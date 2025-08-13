Escenario

Con una inversión de 600 mdp, la obra mejorará la movilidad, reducirá tiempos de traslado y beneficiará a más de 70 mil habitantes, generando 2,100 empleos

Arranca en Tlaxcala la construcción del distribuidor vial Santa Ana Chiautempan

Por Adolfo López
Distribuidor vial Santa Ana Chiautempan

Este miércoles se dio el banderazo de inicio a la construcción del nuevo distribuidor vial Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, una obra que busca impulsar el crecimiento económico y mejorar la movilidad en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a construir este distribuidor vial durante su visita a Tlaxcala el 22 de marzo de este año. El proyecto reducirá tiempos de traslado, aumentará la seguridad vial y optimizará el flujo de transporte, beneficiando tanto a usuarios locales como a quienes transitan hacia otras regiones.

Ubicado en la intersección de la carretera federal Mex 121 Puebla–Belén y la avenida Antonio Díaz Varela, el distribuidor atenderá un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 51,232 vehículos. Actualmente, el flujo en la carretera 121 es irregular, con velocidades bajas y paradas frecuentes, lo que provoca retrasos.

La carretera tendrá cuatro carriles, una longitud total de 950 metros, de los cuales 665 metros corresponden a estructura y una inversión de 600 millones de pesos. Se ejecutará entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, generando 2,100 empleos directos e indirectos.

El diseño contempla un paso elevado de tercer nivel, con dos carriles por sentido y un cruce anticipado entre la carretera 121 y la avenida Antonio Díaz Varela para evitar conflictos y garantizar la circulación continua entre Puebla y Apizaco. La composición estimada de usuarios es de 90% autos ligeros, 0.8% transporte colectivo y 9.2% vehículos de carga.

La SICT destacó que esta obra es un ejemplo de cómo la infraestructura transforma realidades y une no solo caminos, sino voluntades y esperanzas, contribuyendo a un México más conectado, seguro y próspero.

El evento contó con la presencia del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina; la subsecretaria de Transportes, Tania Carro Toledo; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; el director del Centro SICT Tlaxcala, Cutberto Cano Coyotl; el secretario de Infraestructura del estado, Eduardo Hernández, y la presidenta municipal de Santa Ana Chiautempan, Blanca Ángulo.

Tendencias