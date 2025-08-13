Arranca en Tlaxcala la construcción del distribuidor vial Santa Ana Chiautempan

Distribuidor vial Santa Ana Chiautempan

Este miércoles se dio el banderazo de inicio a la construcción del nuevo distribuidor vial Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, una obra que busca impulsar el crecimiento económico y mejorar la movilidad en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a construir este distribuidor vial durante su visita a Tlaxcala el 22 de marzo de este año. El proyecto reducirá tiempos de traslado, aumentará la seguridad vial y optimizará el flujo de transporte, beneficiando tanto a usuarios locales como a quienes transitan hacia otras regiones.

Ubicado en la intersección de la carretera federal Mex 121 Puebla–Belén y la avenida Antonio Díaz Varela, el distribuidor atenderá un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 51,232 vehículos. Actualmente, el flujo en la carretera 121 es irregular, con velocidades bajas y paradas frecuentes, lo que provoca retrasos.

La carretera tendrá cuatro carriles, una longitud total de 950 metros, de los cuales 665 metros corresponden a estructura y una inversión de 600 millones de pesos. Se ejecutará entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, generando 2,100 empleos directos e indirectos.

El diseño contempla un paso elevado de tercer nivel, con dos carriles por sentido y un cruce anticipado entre la carretera 121 y la avenida Antonio Díaz Varela para evitar conflictos y garantizar la circulación continua entre Puebla y Apizaco. La composición estimada de usuarios es de 90% autos ligeros, 0.8% transporte colectivo y 9.2% vehículos de carga.

La SICT destacó que esta obra es un ejemplo de cómo la infraestructura transforma realidades y une no solo caminos, sino voluntades y esperanzas, contribuyendo a un México más conectado, seguro y próspero.

El evento contó con la presencia del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina; la subsecretaria de Transportes, Tania Carro Toledo; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; el director del Centro SICT Tlaxcala, Cutberto Cano Coyotl; el secretario de Infraestructura del estado, Eduardo Hernández, y la presidenta municipal de Santa Ana Chiautempan, Blanca Ángulo.