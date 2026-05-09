Gobernadora Yeraldine convive con madres trabajadoras del STASE en festejo por el Día de las Madres

La gobernadora de Yeraldine Bonilla Valverde acompañó a miles de madres trabajadoras sindicalizadas durante el festejo organizado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), realizado en la ciudad de Culiacán con motivo del Día de las Madres.

Durante el evento, la mandataria estatal convivió con las asistentes, entregó felicitaciones y anunció que las trabajadoras sindicalizadas tendrán descanso el próximo lunes 11 de mayo, debido a que la celebración cae en fin de semana y así está establecido en el contrato colectivo de trabajo.

Acompañada por el dirigente sindical Michel Benítez Uriarte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, y el subsecretario de Administración, Carlos Castro García, la gobernadora felicitó a las madres de familia que laboran en distintas dependencias del Gobierno del Estado.

En su mensaje, Yeraldine Bonilla expresó su reconocimiento a las trabajadoras y destacó la importancia de celebrar a las madres que diariamente cumplen con sus labores tanto en el hogar como en sus centros de trabajo.

“Quiero felicitarlas, disfruten su día, y les quiero adelantar un regalo, se les va a dar de descanso el próximo lunes, tal y como está convenido en el contrato colectivo de trabajo”, señaló la mandataria ante las asistentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de entusiasmo.

Además del anuncio del día de descanso, la gobernadora informó que el Gobierno del Estado apoyará con más regalos para las rifas organizadas durante el festejo. Entre los artículos anunciados se encuentran pantallas, minisplits y laptops para las madres trabajadoras.

Como parte de las actividades realizadas durante la convivencia, también se llevó a cabo la elección de la reina del festejo. Ana Cecilia Burgos Cháidez fue seleccionada como reina de este año, mientras que Iliana Yamel Castro recibió el nombramiento de princesa.

El evento reunió a trabajadoras de base de distintas dependencias estatales y organismos públicos de municipios de la zona centro de Sinaloa, quienes participaron en dinámicas, rifas y actividades recreativas organizadas especialmente para conmemorar esta fecha.

Por su parte, el líder sindical Michel Benítez agradeció la presencia de la gobernadora y reconoció el respaldo que, aseguró, ha mostrado hacia la base trabajadora del sindicato.

El dirigente del STASE destacó que la asistencia de la mandataria estatal representa un gesto importante para las madres sindicalizadas, además de fortalecer el trabajo coordinado entre el sindicato y el Gobierno de Sinaloa.

“Le agradecemos que comparta este momento y que haya hecho un espacio para convivir con las madres stasistas. Le reiteramos el respaldo de la base trabajadora, trabajando en equipo para que a Sinaloa le vaya bien”, expresó.

Al finalizar el festejo, las asistentes brindaron un fuerte aplauso a la gobernadora Yeraldine Bonilla por acompañarlas en la celebración organizada con motivo del Día de las Madres.