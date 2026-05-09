Gobierno de Puebla impulsa centro contra las adicciones con función de boxeo

El Gobierno del Estado de Puebla realizará este sábado una función de boxeo con causa en el Gimnasio Miguel Hidalgo, donde participarán los ex campeones mundiales Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce, con el objetivo de recaudar recursos para la construcción de un Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones.

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que este proyecto forma parte de una estrategia enfocada en proteger a niñas, niños y jóvenes poblanos mediante el deporte y acciones para fortalecer el tejido social.

El mandatario estatal explicó que el nuevo centro surgió inspirado en el trabajo que Julio César Chávez ha realizado en apoyo a personas con problemas de adicciones y en favor de la recuperación de jóvenes.

“En julio vamos a presentar el Centro de Atención contra las Adicciones y le vamos a pedir a Julio César Chávez que venga, porque nació de la inspiración que él tiene como promotor contra las adicciones”, expresó Armenta Mier.

Asimismo, señaló que el deporte se ha convertido en una política pública importante en Puebla, principalmente para impulsar el bienestar social y brindar alternativas positivas a las juventudes.

El gobernador destacó que esta estrategia está alineada con la campaña nacional “Por la Paz y Contra las Adicciones”, promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez, informó que la pelea de exhibición se realizará este sábado 9 de mayo a las 18:00 horas y tendrá un ambiente familiar y social.

La funcion reunirá a dos figuras reconocidas del boxeo mexicano, quienes buscarán enviar un mensaje de prevención entre niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de mantenerse alejados de las adicciones.

La funcion con causa también busca recaudar fondos para la construcción del nuevo centro especializado, donde jóvenes en situación vulnerable podrán recibir atención, acompañamiento y apoyo para su recuperación.

Alexa Espidio explicó que el proyecto contempla espacios de prevención y desarrollo integral, además de programas enfocados en mejorar las oportunidades para las juventudes poblanas.

Finalmente, el Gobierno de Puebla reiteró que continuará impulsando acciones deportivas y sociales para generar entornos saludables y seguros, así como fortalecer el trabajo coordinado con el Gobierno de México en materia de prevención de adicciones y reconstrucción del tejido social.