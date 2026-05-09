Tamaulipas concreta 754 citas de negocios durante Tianguis Turístico 2026

El estado de Tamaulipas logró concretar 754 citas de negocios durante su participación en la edición 50 del Tianguis Turístico 2026, uno de los eventos más importantes del sector turístico en el país.

La Secretaría de Turismo estatal informó que esta cifra representa un resultado positivo para la promoción de los destinos turísticos de Tamaulipas, además de fortalecer la llegada de inversiones y visitantes nacionales e internacionales.

El Tianguis Turístico se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco, donde participaron representantes de distintos estados de la República Mexicana, agencias de viajes, empresarios, hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

Durante el evento, la delegación tamaulipeca presentó la oferta turística de la entidad, destacando destinos de playa, naturaleza, gastronomía y turismo de aventura, además de promover lugares emblemáticos como Tampico, La Pesca, Soto la Marina, Ciudad Madero y la Reserva de la Biósfera El Cielo.

Las autoridades estatales señalaron que las 754 reuniones de negocios permitirán fortalecer alianzas comerciales con empresas turísticas y operadores nacionales e internacionales interesados en promover los destinos de Tamaulipas.

Además, explicaron que estas reuniones ayudan a posicionar al estado como un destino atractivo para visitantes que buscan nuevas experiencias turísticas en México.

La Secretaría de Turismo destacó que el Tianguis Turístico es una plataforma importante para impulsar la economía local, ya que permite generar oportunidades de inversión y atraer más turistas a la entidad.

También se informó que durante las actividades del evento se realizaron encuentros con agencias de viajes, líneas aéreas y representantes de empresas del sector hotelero para impulsar nuevas rutas y proyectos turísticos.

Las autoridades resaltaron que uno de los principales objetivos fue promover la riqueza natural y cultural de Tamaulipas, así como mostrar que el estado cuenta con espacios seguros y atractivos para el turismo familiar y de aventura.

De igual manera, se presentaron estrategias para impulsar el turismo regional y fortalecer la promoción de los pueblos y destinos menos conocidos de la entidad.

La dependencia estatal aseguró que la participación de Tamaulipas en el Tianguis Turístico forma parte de una estrategia para seguir fortaleciendo el desarrollo económico mediante el turismo y generar más oportunidades para empresarios locales.

Finalmente, el Gobierno de Tamaulipas reiteró su compromiso de continuar trabajando en la promoción turística del estado y mantener presencia en eventos nacionales e internacionales que permitan atraer visitantes y nuevas inversiones para el sector.

La edición 50 del Tianguis Turístico reunió a miles de representantes del sector turístico nacional e internacional, consolidándose como uno de los principales espacios de promoción y negocios para los estados participantes.